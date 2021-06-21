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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية - صورة أرشيفية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

 

وعززت من صعود مؤشرات البورصة مشتريات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

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المانجو العويسي بـ 30 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 21-6-2021

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اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأراضي 11 بـ أكتوبر

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.39% ليصل إلى مستوى 10032 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.42% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة.

 

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.24% ليصل إلى مستوى 12578 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.81% ليصل إلى مستوى 3931 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.46% ليصل إلى مستوى 2386 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 3331 نقطة.

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