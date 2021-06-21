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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنشآت السياحية تتلقى موافقة الوزراء بتأجيل تحصيل نسبة الـ 1% لمواجهة كورونا لنهاية أكتوبر

صدى البلد

تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية  برئاسة عادل المصرى ، خطاباً من  عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية ، يفيد بموافقة مجلس الوزراء فى إجتماعه الدورى يوم 2 يونيو الجارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزارء ، على طلب  الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، بتأجيل سداد القطاع السياحى نسبة الـ 1% من صافي الدخل ، الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية للعاملين في هذا القطاع، الصادرة بالقانون رقم 170 لسنة 2020 في هذا الشأن، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن قطاع السياحة الأكثر تضرراً اقتصادياً جراء انتشار فيروس كورونا.

وينص القانون رقم 170 لسنة 2020 بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، والذي أقره مجلس النواب في يوليو 2020، في مادته الخامسة على أن تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب مواجهة الأوبئة والكوارث" تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

المنشآت والمطاعم السياحية وزير السياحة القطاع السياحي رئيس مجلس الوزارء التداعيات الاقتصادية فيروس كورونا

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