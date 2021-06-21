تعرف علي أول فرقة روك عالمية لعبت مزيكا مع أوركسترا مصرية

كانت فرقة Led Zeppelin هي اول فرقة روك عالمية تشارك مع اوركسترا مصرية بقيادة المايسترو حسام رمزي في حفلة وكانت الفرقة تتكون من جيمي بيج (غيتار)، روبرت بلانت (مغني) و كان حفل MTV Unleaded عام 1994 و قاموا بغناء اغنيتهم الشهيرة kashmir و أصبحت الأغنية عنصرًا أساسيًا في الحفلة الموسيقية ، تؤديها الفرقة في كل حفل تقريبًا بعد إصدارها.

ليد زبلين مع اوركسترا مصرية

عن الفرقة

تكونت الفرقة عام 1968 وبسبب أسلوبهم في عزف الموسيقى يعتبروا من مؤسسي موسيقى الهارد روك و من اشهر اغانيهم Stairway To Heaven و Kashmir و اشاد جمهورهم ان افضل مرة تم غناء كشمير فيها كانت مع الاوركسترا المصرية.

واستغرقت الفرقة فى تسجيل اول البوم غنائي لها 30 ساعة فقط و كان يحتوي على غلاف هيندنبورغ في النيران وهذه مدة بسيط جدا لاى فرقة تسجل ألبوم لها فقد يستغرق الأمر عدة أسابيع وحتى عدة أشهر حتى تسجل فرقة ما ألبومًا ثم تنهيه.

ليد زبلين

و باعت الفرقة أكثر من 300 مليون ألبوم كان منها 100 مليون في الولايات المتحدة الأمريكية، مما وضعهم في المرتبة الثانية كأكثر الفرق مبيعاً في الولايات المتحدة.

و تم حل الفريق بعد وفاة لاعب الدرامز بونهام بسبب إفراطه في تناول الكحول أثناء الاستعدادات لجولة غنائية. ويعتبر بونهام واحد من أفضل قارعي الطبول في العالم وأثر بأسلوبه على كثيرين ممن جاؤوا بعده.