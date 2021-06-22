برلماني: تيسيرات لقائدي التوكتوك تشجعهم على الترخيص

قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن التوكتوك أصبح سببا مهما ضمن أسباب انتشار الجرائم بالمجتمع المصري، وأهمها السرقة؛ مما يشكل خطرا على الأمن العام وللمواطنين، ومن ثم يستوجب علينا تقنين أوضاعها.

وأضاف "الفيومي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تيسير إجراءات الحصول علي تراخيص مركبة التوكتوك من شأنه احداث اقبال من المواطنين علي الرغبة في السير القانوني وتجنب تعرضهم للغرامات الفورية الخاصة بعدم الترخيص.

ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أن الدولة تسعي جاهدة لتوفيق أوضاع هذه المركبة سواء من خلال منح قائديه حوافز وتيسيرات ولعل أبرزها هي احلال التوكتوك بسيارة " ميني" فان والتي تعد أحد وسائل النقل الجماعية المتطورة ذات المزايا العديدة.

وتابع النائب، لا بد من وجود تنسيق بين الوزارت المختصة بالتعامل في بدء تقنين أوضاع التوكتوك وعلى رأسها الداخلية والتنمية المحلية.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع أهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين للإقبال على تقنين أوضاعهم.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين؛ لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.

وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.