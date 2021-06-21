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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري منطقة غطاطي والكوثر بالهرم

رفع مخلفات القمامة
رفع مخلفات القمامة

تمكنت محافظة الجيزة من رفع 350 طن مخلفات أسفل الطريق الدائري منطقة غطاطي والكوثر  من خلال حى الهرم، من خلال 29 نقلة بسيارات النظافة على مدار ثلاثة أيام متتالية من مناطق منشأه البكاري وكفر غطاطي.

 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء محافظة الجيزة من خلال المتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعدداً من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها إضافة إلى متابعة شركات النظافة العاملة بالمحافظة.

 

حملات نظافة واسعة بالشوارع 

 حيث شملت الأعمال رفع المخلفات من المناطق أسفل الطريق الدائري نطاق غطاطي بجوار وحدة المرور ورفع كافة التراكمات بشارع الترعة بكفر غطاطي وكذلك أعمال النظافة ورفع المخلفات من شارع الكوثر باللبيني فيصل.
 

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

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أسفل الطريق الدائري محافظة الجيزة الطريق الدائرى منطقة غطاطي الجيزة

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