منها وفاة عمتها..أمال ماهر تكشف أسباب اعتزالها الفن

نشرت الفنانة أمال ماهر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك ” توضيحاً تكشف فيه أسباب اعتزالها .

حيث علقت قائلة : " جمهوري الحبيب أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي واحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط لقد مررت بظروف نفسيئة سيئه بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة إلى قلبي وأيضا ظروف فسخ خطبتي مما أثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال”.

وأضافت المطربة: “لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليا وإن شاء الله بعد ان تتحسن نفسيتي التقي بكم”.

وكانت الفنانة آمال ماهر قد اعلنت اعتزالها منذ عدة اسابيع عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك أيضاً .