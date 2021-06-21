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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ١٠٦٣ مخالفة دوائية وكيس دم مجهول المصدر بالشرقية

دم فاسد
دم فاسد

كلف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، والمنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارات الصحية بالزقازيق وفاقوس وديرب نجم، حملة موسعة للتفتيش علي عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، للتأكد من مدي إلتزامها بالقوانين العمل المنظمة لها.

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٠٦٣ وحدة (عبوة/أمبول/قطعة/زجاجة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، تمثلت في ‏أدوية ومستلزمات ومستحضرات طبية بدون فواتير بأماكن تعمل بدون ترخيص، وتفتح أبوابها للجمهور بالمخالفة للقانون، وأدوية مدرجة بالجدول الثالث مخدرات بمكان غير مرخص، وأدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية موجودة بمكان يعمل بدون ترخيص، وأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط كيس دم مجهول المصدر، وكواشف معملية، ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.

 

وأكد "مسعود" أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، وإدارة منشآت طبية تعمل بدون ترخيص، بمراكز الشرطة بالزقازيق وفاقوس وديرب نجم.

 

وأكد "مسعود" علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

مجهول المصدر منتهية الصلاحية مستلزمات طبية غير مرخص دواء مجهولة المصدر المنشأت الطبية

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