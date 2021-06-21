عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يشمل الكل وفجائي..أستاذ قانون جنائي يكشف عن تحرك تجاه الموظف متعاطي المخدرات

الدكتور نبيل حسن
الدكتور نبيل حسن ، استاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة

قال الدكتور نبيل حسن ، أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، إن تزايد مشكلة تعاطي المخدرات ، أحد أسباب إصدار قانون للتعامل مع الموظف حال تعاطيه. معقبا "زادت بصورة حادة في المجتمع".

وأضاف الدكتور نبيل حسن، خلال لقائه بـ برنامج "صباحك مصري "، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن تعيين الموظف يشترط إثبات عدم تعاطيه المخدرات وهو ما ينص عليه القانون رقم 73 لعام 2021.

ولفت حسن أن القانون ينص أنه في حالة تعيين مسؤول حكومي لموظف ما، على الرغم من تعاطيه مواد مخدرة ، فإنه يتم توقيع عقوبة على المسؤول أقصاها السجن 3 سنوات، أو غرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.

وتابع أن القانون يشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري إضافة إلى جانب المتعاملين بالكامل مع الجهة الإدارية ، سواء شركات خاصة أو مستشفيات خاصة.

وأكمل أن هناك تحاليل فجائية لجميع العاملين، تسير وفق نظام معين، ومن خلالها يتم التأكد من تعاطي أحد الموظفين المخدرات ، ويتم وقف الموظف 3 أشهر.

 

الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي المخدرات القانون الجنائي اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

عضو زراعة النواب يكشف أهمية مشروع الربط الملاحي بين دول حوض النيل

غياب ثلاثي المنتخب الألماني عن التدريبات قبل مواجهة المجر بـ يورو 2020

عيد الأضحى 2021.. عدد أيام الأجازة وقرار الأوقاف من إقامة صلاته

يشمل الكل وفجائي..أستاذ قانون جنائي يكشف عن تحرك تجاه الموظف متعاطي المخدرات

بوتين: خطر كورونا لم يتراجع والوضع سيئ في بعض المناطق

دوناروما يغادر معسكر إيطاليا لاتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

بعد تصديق السيسي .. فصل الموظف من الخدمة حال امتناعه عن إجراء تحليل المخدرات المفاجئ أثناء العمل

الملء الثاني وبيع المياه لإسرائيل .. مفاجآت وزير الري عن سد النهضة

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

فيديو

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ