يشمل الكل وفجائي..أستاذ قانون جنائي يكشف عن تحرك تجاه الموظف متعاطي المخدرات

قال الدكتور نبيل حسن ، أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، إن تزايد مشكلة تعاطي المخدرات ، أحد أسباب إصدار قانون للتعامل مع الموظف حال تعاطيه. معقبا "زادت بصورة حادة في المجتمع".

وأضاف الدكتور نبيل حسن، خلال لقائه بـ برنامج "صباحك مصري "، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن تعيين الموظف يشترط إثبات عدم تعاطيه المخدرات وهو ما ينص عليه القانون رقم 73 لعام 2021.

ولفت حسن أن القانون ينص أنه في حالة تعيين مسؤول حكومي لموظف ما، على الرغم من تعاطيه مواد مخدرة ، فإنه يتم توقيع عقوبة على المسؤول أقصاها السجن 3 سنوات، أو غرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.

وتابع أن القانون يشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري إضافة إلى جانب المتعاملين بالكامل مع الجهة الإدارية ، سواء شركات خاصة أو مستشفيات خاصة.

وأكمل أن هناك تحاليل فجائية لجميع العاملين، تسير وفق نظام معين، ومن خلالها يتم التأكد من تعاطي أحد الموظفين المخدرات ، ويتم وقف الموظف 3 أشهر.