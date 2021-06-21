الانتهاء من عملية تطوير ورفع كفاءة طريق المحور بمدينة دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عملية تطوير ورفع كفاءة طريق المحور بمدينة دمياط، والتى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ضمن أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وأشارت" المحافظ "الى أن الأعمال تضمنت رصف الطريق وتخطيطه ورفع كفاءة الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى وذلك بطول ٣.٥ كم.

مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العملية وفقًا لأعلى المعايير خاصة مع أهمية ذلك الطريق الحيوى المار بعدد من المناطق وصولا إلى طريق دمياط / بورسعيد.

يذكر ان طريق المحور كان قد شهد عمليات تطوير العام الماضي لرفع كفاءته بناء على مطالب الأهالي نظرا لحيوية هذا الطريق.

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