عيد الأضحى 2021.. عدد أيام الأجازة وقرار الأوقاف من إقامة صلاته

عيد الأضحى 2021 .. يبحث الكثير من المواطنين وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عيد الأضحى 2021 وعن مدة أجازة عيد الأضحى 2021 ، كما يبحث عدد آخر عن امكانية اقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد أم المساجد فقط كما حدث في عيد الفطر الماضي . كلها أسئلة تدور في ذهن الكثير من المواطنين مع بدء العد التنازلي لشهر ذي الحجة .

ويعرف عيد الأضحى، أو ما يسمى بالعيد الكبير بأنّه: العيد الذي يحتفل به جميع المُسلمين في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة،وقد شرعه الله -تعالى- لعباده؛ ليفرحوا بما وفّقَهم إليه من عبادة فيما سَبقه من أيّام العَشر الأُوَل من الشهر، كصيام يوم عرفة، والتكبير، والتهليل، والصدقة، وغير ذلك من العبادات.

سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم

يُعرَّف العيد بأنّه: كُلّ يومٍ يكون فيه اجتماع، وقِيل إنّه من العادة؛ لأنّ الناس اعتادته، وقال الأزهري إنّ العيد عند العرب يُطلَق على كُلّ شيء يتكرّر؛ سواء بالفرح، أو الحزن، وقال ابن الأعرابيّ إنّه ما يعود في كُلّ عام بفرحٍ جديد، وقال الإمام النوويّ إنّ العيد سُمِّي عيداً؛ لأنّه يعود ويتكرّر، أو لأنّ الفرح يعود فيه، وهو من باب التفاؤل لِمَن يعود عليه العِيد؛ لأنّ العرب كانت تُسمّي القوافل عندما تخرج بالتفاؤل؛ ليتفاءلوا برجوعها سالمة، وقِيل لأنّ الله -تعالى- يعود على عباده في ذلك اليوم من كُلّ عام بكثرة الإحسان عليهم. أمّا تسميته بالأضحى فهي نسبة إلى الأُضحية؛ إذ إنّ الناس تبدأ بذَبْح الأضاحي في هذا اليوم، ويُسمّى أيضاً بيوم النَّحر؛ لأنّ الهَدي والأضاحي تُنحَر فيه.

عدد أيام عيد الأضحى

شرَع الإسلام للمسلمين عيدَين، هُما: عيدُ الفِطر، وعيد الأضحى، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى شرعاً بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.



موعد عيد الأضحى 2021

يتصدر محركات البحث على مواقع الإنترنت خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلن المركز الفلكي السعودي عن موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات وهو الموعد الموحد بين مصر والسعودية حيث تتابع الدولتان معاً رؤية الهلال في يوم 29 ذو القعدة ليتم تحديد الموعد بدقة.

وتقرر أن يوم الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات على أن يكون الثلاثاء 20 يوليو موعد عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو.

هل ستقام صلاة عيد الأضحى في المساجد

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، علي إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط دون إقامتها في الساحات.

وأضاف جمعة، في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على “اليوتيوب”: "مع عدم السماح بإقامة صلاة العيد لا في الزوايا ولا المصليات ولا المساجد التي لا تقام بها الجمعة ولا في الشوارع ولا الساحات ولا في الطرقات ولا الشوارع".

وشدد وزير الأوقاف على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات من اصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعى .



ضوابط صلاة عيد الأضحى

وأعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الأضحى بعد إعلان مجلس الوزراء قصر صلاة العيد على المساجد الكبرى فقط وعدم إقامتها في الساحات، والضوابط هي:

1. صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير على 7 دقائق.

9. لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.

10 . لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11 . عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.