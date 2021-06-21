في اليوم العالمي لها.. كل ما تريد معرفته عن اليوجا وأنواعها

يحتفل العالم في مثل هذا اليوم 21 يونيو من كل عام ، بيوم اليوجا العالمي ، منذ ستة أعوام لم يكن له في أي وقت من الأوقات أهمية أقوى كما كان الحال في زمن كوفيد لعلاج العالم المصاب بالصدمة.

وبهذه المناسبة ، إليك بعض الأفكار التي توضح كيفية الاستفادة من علم اليوجا لتعزيز الصحة العقلية والرفاهية العامة، ولذا فإن من الضروري فهم اليوجا وتأثيرها على الحياة اليومية.

ما هي اليوجا؟

تم اشتقاق اليوجا من الكلمة السنسكريتية " يوج " التي تعني "الاتحاد" ، وهي تدور حول اتحاد الجسد بالعقل والنفخ من خلال المواقف (الأساناس) ، وتقنيات التنفس (براناياما) ، والمعرفة والحكمة بالإضافة إلى التأمل.

في حين أن جميع تمتد، التواء، وتحقيق التوازن هو مفيد بلا شك ويجعل الجسم أقوى وأصح، وأكثر حيوية، أسانا هو مجرد واحد من الأطراف الثمانية من اليوجا، والتي تضم أيضا yamas، niyamas، براناياما ، براتيارا، دارانا، دهيانا، والسمادهي. لا ينبغي النظر إلى هذه الأطراف الثمانية لليوغا على أنها منفصلة عن بعضها البعض - فهي ليست منفصلة ولا يمكن الاستغناء عنها.

تشير Yamas و niyamas إلى الأخلاق الاجتماعية والممارسات الشخصية على التوالي ويمكن تطبيقها في كل لحظة من حياتنا - عندما نكون "على حصيرة اليوجا" ، وحتى عندما نكون "خارجها" في المواقف اليومية. على سبيل المثال ، اجتماعات العملاء ، وإدارة الصراع ، وتحدي القرارات أو تعميق الوعي الذاتي للفرد.

في حين أن هناك خمس ياما ونياما لكل منهما ، فإليك الأربعة التي يمكن لكل واحد منا أن يبدأ بممارستها بوعي ، خاصة في أوقات اليوم.

ياما: أهيمسا (اللاعنف)

غالبًا ما نفكر في أهيمسا على أنه منع من العنف الجسدي. ومع ذلك ، فهي أيضًا ممارسة اللاعنف في الكلام والفكر أيضًا ، لا يتعلق الأمر فقط بممارسة "اللاعنف" تجاه الآخرين ، ولكن أيضًا تجاه الذات. الممارسة تعني شيئًا يتطلب التزامًا ، وكثيرًا من العمل ووقتًا ممتعًا. على سبيل المثال ، نقول لأنفسنا ، "بالطبع لا ينبغي أن أغضب إذا لم أحصل على ما أريده" أو "لا يجب أن أخوض في جدال". بهذه البساطة ، ربما يكون من الأصعب تحقيقه، هذا هو المكان الذي تساعدنا فيه المواقف "على السجادة" وحركة التنفس على تنمية العقلية.

نياما: سانتوشا (القناعة)

تنقسم كلمة سانتوشا إلى جزأين: "سام" ، بمعنى كلي أو كلي ، و "توشا" ، أي القبول أو الرضا. معا يعنيان القناعة الكاملة. يمكن أن يكون مفهوم Santosha صعبًا ، خاصةً إذا كان لدى المرء أفكار سلبية مثل "أنا لست جيدًا بما يكفي" أو "يحقق الآخرون دائمًا أكثر مني". من الصعب أن ترى الخير في نفسك أو في الآخرين أو أن تستمتع بلحظات عابرة من الرضا عندما تنفق الكثير من الطاقة العقلية التي تقضي على نفسك. هذا هو المكان الذي يساعد فيه تذكر أن كل شيء غير دائم. تتلاشى المشاعر غير السعيدة ، وكذلك المشاعر السعيدة. كل شيء يتحرك في مد وجزر ، الحركة المستمرة والإيقاعية للوقت.

نياما: تاباس (الصبر أو الانضباط)

كلمة تاباس مشتقة من الفعل السنسكريتي الجذر "اضغط" والذي يعني "يحترق" ، ويثير إحساس "بالانضباط". لذلك ، يمكن أن تعني التاباس تنمية الشعور بالانضباط الذاتي والتسامح والشجاعة من أجل " التخلص '' من " الشوائب '' جسديًا وعقليًا وعاطفيًا ، وتمهيد الطريق للصفات الخفيفة والإيجابية الموجودة داخل كل واحد منا ، يشجعنا Tapas على المحاولة مرة أخرى ، لبناء القوة وتعلم الدرس الذي تحاول الحياة تعليمه، إذا كنا عادة نتراجع عن المشقة ، فإن التاباس موجود لتشجيعنا على النهوض والتغلب على المشقة بالحب.

نياما: Svadhyay (دراسة الذات)

تتكون الكلمة من "sva" ، وتعني الذات أو الروح البشرية ، و "adhyaya" ، وتعني الدرس. في عالمنا اليومي ، يمكن اعتبار svadhyay ممارسة عميقة للتأمل الذاتي. التحدي على طريق اليوجا هو كيفية دمج الياما والنياماس في حياتنا بسهولة. لكن وجود هذه الأهداف يحافظ على حماسة svadhyaya على قيد الحياة. تساعدنا ممارسات مثل كتابة اليوميات أو بضع دقائق من التأمل في ممارستها.