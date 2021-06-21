برلمانية: هناك مؤازرة سياسية بين مصر واليونان.. والعمل الدولي بقمة انتعاشه

قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية: إن زيارة رئيس الوزراء اليوناني لمصر ليست المرة الأولي من نوعها، فهناك علاقة وطيدة بين مصر واليونان برزت أهميتها بالآونة الأخيرة حيث تأتي هذه الزيارات المتبادلة في إطار تعزيز سبل التعاون بين الدولتين.

أكدت "عجمي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن من أبرز القضايا الإقليمية التي يعتزم التنسيق بين مصر واليونان في وضع حلول لها هي قضية سد النهضة باعتبارها من أولويات الدولة المصرية بالوقت الراهن، لافتا إلي أن أهم ملامح التعاون بين الدولتين تكمن في وجود المؤزارة السياسية بينهما.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أنه من المرتقب تعزيز سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الممكنة لا سيما في الملفات الاستثمارية والعسكرية مما يحقق مكاسب جيدة ومصالح مشتركة لمصر واليونان في آن واحد.

وتابعت النائبة، تخطو الدولة خطي عظيمة في تعزيز علاقتها بدول الجوار، فالعمل الدولي هذه الفترة في قمة انتعاشه مقارنة بالسابق.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن السنوات الماضية شهدت تناميا ملحوظا فى حجم التعاون والتنسيق المشترك مع اليونان حيال العديد من القضايا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، سواء على المستوى الثنائي أو فى إطار أليه التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى اليوم مع رئيس وزراء اليونان، أن هذا التعاون الفريد نموذج يحتذى به فى تحقيق كيفية التعاون والتكامل على المستوى الإقليمي.

وتابع الرئيس السيسي، "اتفقت مع دولة رئيس الوزراء اليونانى على أهمية تحقيق طفرة نوعية فى كافة مجالات التعاون وتنمية العلاقات بين البلدين، خاصة زيادة قيمة التبادل التجارى وتفعيل التعاون فى قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم التعاون السياحى والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إننا نسعى إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول سبل تطوير وتعميم أوجه التعاون الثنائى بين مصر واليونان الصديقين بمختلف المجالات .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أنه يتم التشاور مع اليونان حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل .

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى أن مصر واليونان تجمعهم روابط صداقة متميزة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ والتواصل بين الحضارتين الفرعونية والاغريقية بدأ نحو 3000 عام وكان له إسهاما فريدا فى تطور الحضارة الإنسانية عبر العصور .