ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الأثنين نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2020 /2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية العامة) بنسبة نجاح 80.2% .



وجاءت أسماء الطلاب الأوائل كالآتى:

بيشوي ممدوح جورج السلام للتعليم الاساسى عربي

تسنيم محمد عبد الودود محمد صلاح الدين الاعدادية بنات

جرجس مفدي وردي خليل على العديسى الاعدادية

كيرلس جرجس وديع حليم السلام للتعليم الاساسى عربي.



علي أحمد البدوي ابوزيد علي السلام للتعليم الاساسى عربي

بسمه احمد فوزي عبد المنعم اسنا الاعدادية بنات

شهد مؤمن ابو المجد السلام الخاصة لغات اعدادي

فاطمة جمعة سيد أحمد توفيق مصطفى كامل تعليم اساسى اعدادى

عمر مصطفى يوسف احمد الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ

مصطفي محروس سعد جاد الشهيد محمد عبد الماجد الاعدادية بنين



وروان صلاح نافع خضري ابوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى

رحمه منتصر عبد الستار الاقصر الاعدادية بنات الجديدة

وروان ابو المعارف محمود عمر ارمنت الاعدادية بنات.

وكيرلس وسيم وليم يعقوب السلام الخاصة لغات اعدادي

ومنه الله جمال عبد الناصر سعد احمد الشيخ رزق الاعدادية المشتركة

وشيرين عصام احمد احمد الحبيل الاعدادية

واسراء خالد احمد الضوي صلاح الدين الاعدادية بنات

وجودي سلام محمد خيري احمد سعد ابوبكر الصديق الرسمية للغات انجليزى

وزهوه علاء عبد اللـه محمود السلام الخاصة لغات اعدادي

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ومارولا اسحق ونس سعيد الأقصر الإعدادية بنات

وملك ممدوح محمد جوده الطود الاعدادية.

ومني عبده سيد احمد محمد العضايمة الاعدادية تعليم اساسى

وساره اسطفانوس وليم اسطفانوس ابو بكر الصديق الرسمية للغات انجليزى

وايمان اشرف محمد ربيع العديسـات الاعدادية

وعمر خالد عبد الغني كمال الأقباط الإعدادية بنين

وماثيو ميكل رزق الله فخري الشهيد محمد عبد الماجد الاعدادية بنين

ومارتن جوزيف عدلي العبد السلام للتعليم الاساسى عربي

وزينب عبد الناصر محمد عبد الله الحليلة الأعدادية

وامنيه علاء صبري اسماعيل صلاح الدين الاعدادية بنات

وحبيبه محمد عبد العزيز خضري حاجر العديسات الاعدادية

ومحمود اسامة انور محمد جابر ناصر الاعدادية للبنين

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ومحمد بهاء الدين انور عبد الراضي إسنا الرسميه للغات

ومحمد عمرو نبوي عبد الظاهر أبو بكر الصديق الرسمية للغات إنجليزي.