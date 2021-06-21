بالأحمر.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا منصور في الصورة بإطلالة ساحرة؛ حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر مما أثار إعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد نت الإلكترونية.



مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.