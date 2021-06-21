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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية ماليزيا يشيد بالمشروعات القومية في مصر

صدى البلد

 أشاد وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين، الذي يزور القاهرة حاليا، بالمشروعات القومية التي تقام بمصر، مشيرا إلى أهمية التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعم توجه استثمارات بلاده إليها.


وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم - إن وزير الخارجية الماليزي، التقى المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة بمقر إقامته، لمناقشة فرص استثمار الجانب الماليزي في المنطقة الاقتصادية، وذلك في إطار زيارته الأولى لمصر.


وجاء هذا اللقاء لبحث التعاون المشترك وضخ استثمارات ماليزية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية ضمن خطتها خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأشاد وزير الخارجية الماليزي - وفق اليبان - بالمشروعات القومية المصرية وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تحظي بالموقع الجغرافي الهام والمميزات والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها.

وأعرب المهندس يحيى زكي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يقوي العلاقات بين الجانبين فضلاً عن أن الزيارة فرصة جيدة لاستكشاف مجالات جديدة في الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة بالموانئ التابعة والتي تزداد أهميتها من موقعها المتميز على البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بقناة السويس أهم مجرى ملاحي عالمي.


وخلال اللقاء عرض رئيس المنطقة الاقتصادية أهم ملامح الخطة التي ترتكز عليها الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة والتي بدأ توطين البعض منها في المناطق الصناعية، وكذلك أهم الإجراءات والقواعد والقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل مناخ الأعمال أمام المستثمرين.


وعرض المهندس يحيى زكي التشريعات التي تحكم عمل المنطقة الاقتصادية والتعاون مع مؤسسات دولية وأيضاً شبكة الطرق القومية الداخلية التي تربط المنطقة بالمدن والمشروعات الجديدة شمال وجنوب البلاد، لتسهيل الانتقالات للأفراد والبضائع الواردة والصادرة من وإلى مناطق وموانئ الهيئة الاقتصادية لخارج البلاد خاصة قارتي آسيا وأوروبا، بجانب شبكة الطرق التي تعمل عليها الدولة المصرية لربطها بإفريقيا، والاتفاقيات الدولية التي تعمل المنطقة من خلالها مما يسهم في نفاذ منتجات المنطقة للأسواق العالمية.


وأشار زكي إلى مشروعات البتروكيماويات التي ستقام داخل منطقة السخنة لتعد أكبر منصة عالمية لصناعة البتروكيماويات، فضلاً عن صناعات مستلزمات السكك الحديدية التي تقام حالياً في شرق بورسعيد، بجانب الخدمات البحرية وتموين السفن التي ستطلق قريباً بموانئ المنطقة.


وأشار وزير الخارجية الماليزي إلى أهمية التعاون مع المنطقة الاقتصادية والعمل على جذب الاستثمارات الماليزية بها، معرباً عن رغبة بلاده في ضخ الاستثمارات بمصر وهي بوابة إفريقيا بخلاف التعاون بين مصر ومجموعة الآسيان..


وعقب اللقاء وجه وزير الخارجية الماليزي دعوة لرئيس المنطقة الاقتصادية لزيارة ماليزيا وعرض الفرص الاستثمارية ومشروعات المنطقة أمام الوزراء المعنيين.

وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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