مصر تترأس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في ديسمبر المقبل

شارك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، في الاجتماع الافتراضي الأول للجنة العليا للتحضير لاستضافة مصر الدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والذي يترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الدكتور خالد عبدالغفار.



وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم أن الاجتماع ناقش الموضوعات التي ستتم إقامتها على هامش المؤتمر، والتي تشمل "عام الإيسيسكو للمرأة بمشاركة سيدة مصر الأولى"، و "برنامج الإيسيسكو للمهنين الشباب، القمة الأولى والثانية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمنظمة التعاون الإسلامي"، ثم "المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في الدول العربية"، فضلاً عن مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجيستية المرتبطة بعقد المؤتمر، وكذلك المنظمات والجهات والوزارات الوطنية المقترح مشاركتها، بالإضافة إلى تنظيم معرض يُعبّر عن اهتمامات الإيسيسكو في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا.



وأكّد الدكتور خالد عبد الغفار على الدور المهم الذي تقوم به الإيسيسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة في مصر، مشيراً إلى ضرورة دعم التعاون الثنائي المشترك في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم والابتكار، معرباً عن تقدير مصر حكومة وشعباً لدور الإيسيسكو الرائد في نشر السلام والمعرفة، ودعم جهود التنمية في العالم الإسلامي، داعيًا إلى الحفاظ على دور المنظمة الخلاق في تحقيق السلام والتنمية البشرية، متمنيًا نجاح المؤتمر العام للإيسيسكو المقرر أن يُعقد في ديسمبر 2021 من خلال المناقشات والحوارت التي تخدم عمل المنظمة.



ومن جانبه عبّر المدير العام للإيسيسكو عن الشكر والتقدير لمصر على استضافة الدورة 14 للمؤتمر، وكذلك اجتماع المجلس التنفيذي، منوهاً إلى ضرورة أن تشمل الأنشطة المصاحبة للمؤتمر والمجلس التنفيذي مجالات التربية والثقافة والتعليم والعلوم والآثار والسلام، للاستفادة من تجربة مصر الرائدة في هذه المجالات.