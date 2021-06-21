علاء عابد: الرئيس السيسي أخذ على عاتقه تمكين الشباب والمرأة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ علي عاتقه تمكين الشباب والمرأة، مشيرا إلى أنه لولا توجيهات الرئيس السيسي لما كان بيننا اليوم اثنان من الشباب لحل مشاكل المواطنين وهما محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم وايمان ريان نائب محافظ القليوبية، لافتا أنهما أثبتا أنهما أهل للثقة.

وتابع عابد أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفي بكري بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر) لسداد ديون تتجاوز 30 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ أن لجنه النقل والمواصلات تعمل منذ بداية الدورة البرلمانية لمصلحة المواطن المصري، ولن نسمح باهدار للمال العام وسيحاسب كل من قصر أو تسبب بأي طريقة في إهدار المال العام.

كما وجه النائب علاء عابد، عددا من الأسئلة حول ديون شركة "ابيلا مصر" هل تم حساب الفائدة طبقا للبنك المركزي ، أم تم حسابها طبقا لبنك HSBC وما سبب ذلك حيث إنها ٢% وفائدة البنك المركزي ١٥%

ومن جانبه وجه النائب مصطفي بكري، عدة أسئلة لمسئولي هيئة النقل والمواصلات، أولا كيف تمت الموافقة من الأساس على التعامل بفائدة ٢% وكانت فائدة البنك المركزي ١٥ % وبالتالي تم إضاعة أكثر من ٢٥ مليون جنيه علي الدولة ، ومنذ أربع سنوات تعمل لجنة فض منازعات لم تصل لحل ،وبالتالي هناك إهدار لأموال الدولة .

وقال المهندس أشرف مصطفى، مدير الإدارة المركزية للتكاليف بالهيئة القومية لسكك حديد التسليح، إن التعاقد تم بتاريخ 1 يناير 2000 وانتهى بتاريخ 31 ديسمبر 2009، موضحا أن استحقاقات الهيئة قدرت بنحو 32.8 مليون جنيه وتم تحصيل نحو 24.8 مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركة رفعت قضية على الهيئة للمطالبة باستمرار التعاقد، فضلا عن لجوء الشركة للجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار.

وطالبت لجنة النقل والمواصلات، الهيئة العامة السكة الحديد، بنسخة من العقد المبرم بينها وبين شركة أبيلا مصر، وتم تشكيل لجنة قانونية من لجنة النقل والمواصلات، لدراسة العقد برئاسة النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات و النائب احمد سعد نويصر، والنائب حمدي عبد الوهاب ، والدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات.

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