مصادر: إقالة المدير الإدارى لطائرة الأهلى بعد الخسارة من الزمالك

يسود اتجاه قوي داخل مجلس إدارة الأهلي بشأن اتخاذ قرار بإقالة خالد أبو زينة المدير الإداري لفريق كرة الطائرة رجال.

وقالت مصادر مطلعة : ابوزينة بات مرشح بقوة للرحيل من منصبه داخل الأهلي خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت إن استمرار شكوي اللاعبين والجهاز الفني من تدخلاته في العديد من الأمور الفنية تسبب في حدوث العديد من الأزمات داخل الفريق.

وذكرت أن تدخلات زينة وسيطرته علي الأمور داخل الفريق بشكل خارج عن اختصاصاته كانت سبب مهم في خسارة الفريق للقب كأس مصر مؤخراً أمام الزمالك.

وأشارت إلي أن هناك بعض الأزمات التي افتعلها ابوزينة مع عدد من اللاعبين قبل مباراة الزمالك الأخيرة الأمر الذي اثر علي الحالة النفسية للاعبين ومن ثم ظهورهم بشكل بعيد عن مستواهم المعهود.

وأوضحت المصادر إن استمرار شكوي اللاعبين من تدخلات المدير الإداري وتعامله مع اللاعبين بشكل لا يليق بكونهم لاعبين كبار داخل الأهلي دفع المسئولين في النادي إلي التفكير جديا في اصدار قرار اقالته من منصبه.

مصيلحى مستمر



اكدت إدارة الأهلي أن محمد مصيلحي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي مستمر في منصبه ولن يرحل.



وقالت أن الأهلي لا يتعامل بنظام القطعة خاصة أن مصيلحي وفريق الطائرة لم يخفق سوي في بطولة كأس مصر أمام الزمالك 3-2.



وأضاف:" نعم ..هناك حزن شديد ولكن فريق الطائرة بطل بكل ما تحمله الكلمة من معني وحقق إنجازات أسطورية ولا نقبل النقاش في ذلك".



وأوضح:" تم التعاقد فعلياً مع صفقتين جديدتين وهناك عمل يتم علي أفضل مستوي لتنفيذ متطلبات الجهاز الفني بقيادة مصيلحي للموسم الجديد".

وخسر الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

شهدت المباراة اعتراضات كثيرة وجدلا تحكيميا، ورغم تقدم الزمالك بشوطين دون مقابل إلا أن رجال الأهلي عادوا للمباراة التي انتهت بنتيجة 2-2 للأشواط قبل أن يتم اللجوء إلى شوط إضافي فاصل انتهى بفوز الزمالك.