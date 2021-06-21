بواقع 5 مساجد يوميًّا.. الأوقاف تعلن افتتاح 1500 جامع في عشرة أشهر

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 م ، وحتى تاريخه 1503 مساجد ، منها 1383 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجد صيانة وترميمًا، وذلك بواقع 150 مسجدًا شهريًّا و 5 مساجد يوميًّا ، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف سوهاج



1. مسجد الشرف – نجع أبو عياش- جرجا.

2. مسجد أبو ضيف نزلة القاضي - طهطا.



مديرية أوقاف أسيوط

3. مسجد آل منطلب- بني رافع – منفلوط وزارة الأوقاف

4. مسجد بني هاشم – قرية باقور – أبو تيج.

5. مسجد عباد الرحمن – السوالم البحرية -ابنوب.



مديرية أوقاف الإسماعيلية

6.مسجد التوحيد – عزبة فريد بدران – التل الكبير



مديرية أوقاف القليوبية

7. مسجد زمزم – العبور الجديدة – منطقة الجيش.



مديرية أوقاف القاهرة

8. مسجد الشرقاوي – التجمع الخامس.