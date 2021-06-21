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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بواقع 5 مساجد يوميًّا.. الأوقاف تعلن افتتاح 1500 جامع في عشرة أشهر

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف ، عن افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 م ، وحتى تاريخه 1503 مساجد ، منها 1383 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجد صيانة وترميمًا، وذلك بواقع 150 مسجدًا شهريًّا و 5 مساجد يوميًّا ، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف سوهاج


1. مسجد الشرف – نجع أبو عياش- جرجا. 
2. مسجد أبو ضيف نزلة القاضي - طهطا.


مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد آل منطلب- بني رافع – منفلوط وزارة الأوقاف
4. مسجد بني هاشم – قرية باقور – أبو تيج.
5. مسجد عباد الرحمن – السوالم البحرية -ابنوب.


مديرية أوقاف الإسماعيلية
6.مسجد التوحيد – عزبة فريد بدران – التل الكبير


مديرية أوقاف القليوبية
7. مسجد زمزم – العبور الجديدة – منطقة الجيش.


مديرية أوقاف القاهرة
8. مسجد الشرقاوي – التجمع الخامس.

وزارة الأوقاف يوم الجمعة الأوقاف افتتاح المساجد وزير الاوقاف

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