بواقع 5 مساجد يوميًّا.. الأوقاف تعلن افتتاح 1500 جامع في عشرة أشهر

بواقع 5 مساجد يوميًّا.. الأوقاف تعلن افتتاح 1500 جامع في عشرة أشهر
أعلنت وزارة الأوقاف ، عن افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 م ، وحتى تاريخه 1503 مساجد ، منها 1383 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و120 مسجد صيانة وترميمًا، وذلك بواقع 150 مسجدًا شهريًّا و 5 مساجد يوميًّا ، وهي على النحو التالي:
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد الشرف – نجع أبو عياش- جرجا.
2. مسجد أبو ضيف نزلة القاضي - طهطا.
مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد آل منطلب- بني رافع – منفلوط وزارة الأوقاف
4. مسجد بني هاشم – قرية باقور – أبو تيج.
5. مسجد عباد الرحمن – السوالم البحرية -ابنوب.
مديرية أوقاف الإسماعيلية
6.مسجد التوحيد – عزبة فريد بدران – التل الكبير
مديرية أوقاف القليوبية
7. مسجد زمزم – العبور الجديدة – منطقة الجيش.
مديرية أوقاف القاهرة
8. مسجد الشرقاوي – التجمع الخامس.