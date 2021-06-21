غياب ثلاثي المنتخب الألماني عن التدريبات قبل مواجهة المجر بـ يورو 2020

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن غياب ثلاثي المنتخب الألماني توماس مولر وماتس هوميلز وإلكاي جوندوجان، عن تدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة المجر بعد غد الأربعاء، في ختام دور المجموعات بـ “يورو 2020”.

ويعاني مولر وهوميلز من إصابات خفيفة في الركبة، بينما يعاني جوندوجان من إصابة في ربلة الساق.

وتحوم الشكوك حول مشاركتهم أمام المجر، في المهمة القتالية التي يحتاج فيها المنتخب الألماني إلى الفوز أو التعادل من أجل ضمان التأهل لدور الستة عشر.

وشهدت التدريبات ظهور يوناس هوفمان الذي عانى مؤخرا من إصابة في الركبة، وروبن جوسنس والذي عانى من آلام في العضلة الضامة عقب مباراة البرتغال، كما خضع توني كروس لتدريبات منفردة.

وكان المنتخب الألماني حقق فوزه الأول في البطولة، بعدما قلب تأخره بهدف عبر تسجيل 4 أهداف متتالية، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2 لصالحه.