عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر مخطط تطوير منطقة الجربى برأس البر بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

عقدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع المهندس ممدوح عبد الحليم رئيس المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية إقليم الدلتا التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثلى المكتب الاستشاري للهيئة ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير منطقة الجربى برأس البر، إذ بحثت "المحافظ" محاور تلك الخطة بما يحقق رفع المظهر الحضارى العام للمنطقة خاصة مع كونها المدخل الرئيسي للمدينة، إذ تضمنت هذه المحاور إنشاء ممشى على كورنيش النيل و رفع كفاءة برجولات الكافيتريات إلى جانب تخطيط المنطقة وتخصيص ساحات لانتظار السيارات بما يحقق تيسير الحركة المرورية وتنظيم عملية الدخول والخروج من المنطقة.

وفى هذا السياق،، اطلعت "محافظ دمياط" على عرض يتضمن مقترحات التنفيذ والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع وفقاً لمعايير وأهداف متعددة يأتى من أهمها تعظيم الاستفادة من الواجهة النيلية.

وعلى جانب آخر،، ناقشت "الدكتورة منال عوض" المقترحات الخاصة باستغلال قطع الأراضى الفضاء بمحيط المجمعات السكنية بمنطقة الامتداد العمراني لإقامة أنشطة ترفيهية و التوسع فى المناطق الخضراء.

 

اقرأأيضا:

 

الكشف على ١٧١٩ مواطن بالمجان في دمياط

دمياط الجربي راس البر مخطط محافظ دمياط

موضوعات متعلقة

الانتهاء من عملية تطوير ورفع كفاءة طريق المحور بمدينة دمياط

محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير شارع الثورة بكفر سعد

إزالة 14 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

الانتهاء من رصف ١٤ شارع فى دمياط

توقف الصيد بعزبة البرج فى دمياط بسبب سرعة الرياح

إنشاء سوق حضاري لـ السمك في دمياط

محافظ دمياط تعلن تنفيذ 1953 مشروعا تنمويا في المحافظة

ترشيحاتنا

السيسي: اتفقت مع رئيس وزراء اليونان على تشجيع تدفق الاستثمارات فى مصر

عضو زراعة النواب يكشف أهمية مشروع الربط الملاحي بين دول حوض النيل

غياب ثلاثي المنتخب الألماني عن التدريبات قبل مواجهة المجر بـ يورو 2020

عيد الأضحى 2021.. عدد أيام الأجازة وقرار الأوقاف من إقامة صلاته

يشمل الكل وفجائي..أستاذ قانون جنائي يكشف عن تحرك تجاه الموظف متعاطي المخدرات

بوتين: خطر كورونا لم يتراجع والوضع سيئ في بعض المناطق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

بعد تصديق السيسي .. فصل الموظف من الخدمة حال امتناعه عن إجراء تحليل المخدرات المفاجئ أثناء العمل

الملء الثاني وبيع المياه لإسرائيل .. مفاجآت وزير الري عن سد النهضة

الذهب ينهار.. 44 جنيها انخفاض ومفاجأة في أسعار عيار 21 اليوم الإثنين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

فيديو

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ