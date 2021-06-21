ننشر مخطط تطوير منطقة الجربى برأس البر بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الاثنين، مع المهندس ممدوح عبد الحليم رئيس المركز الإقليمى للتخطيط وتنمية إقليم الدلتا التابع للهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وممثلى المكتب الاستشاري للهيئة ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير منطقة الجربى برأس البر، إذ بحثت "المحافظ" محاور تلك الخطة بما يحقق رفع المظهر الحضارى العام للمنطقة خاصة مع كونها المدخل الرئيسي للمدينة، إذ تضمنت هذه المحاور إنشاء ممشى على كورنيش النيل و رفع كفاءة برجولات الكافيتريات إلى جانب تخطيط المنطقة وتخصيص ساحات لانتظار السيارات بما يحقق تيسير الحركة المرورية وتنظيم عملية الدخول والخروج من المنطقة.

وفى هذا السياق،، اطلعت "محافظ دمياط" على عرض يتضمن مقترحات التنفيذ والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع وفقاً لمعايير وأهداف متعددة يأتى من أهمها تعظيم الاستفادة من الواجهة النيلية.

وعلى جانب آخر،، ناقشت "الدكتورة منال عوض" المقترحات الخاصة باستغلال قطع الأراضى الفضاء بمحيط المجمعات السكنية بمنطقة الامتداد العمراني لإقامة أنشطة ترفيهية و التوسع فى المناطق الخضراء.

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