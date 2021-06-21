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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عميد "سياسة واقتصاد" القاهرة: عدد الطلاب المعتذرين عن الامتحانات قليل .. وكلية الآثار تبدأ تصحيح الإجابات في الأسبوع الثالث

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد آداب القاهرة يوضح طريقة تقديم اعتذار الامتحانات 

وكلية الآثار تواصل اليوم الثالث عشر من الامتحانات النهائية 

 

تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وفى نفس السياق ، تفقد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة،. امتحانات اليوم الرابع عشر. 

وقال الدكتور أحمد رجب، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون مشاكل تواجه الطلاب، مؤكدا تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم والدخول إلى مبنى الامتحان والقاعات من خلال بوابة التعقيم ووجود المطهرات وأدوات التعقيم ووجود طاقم طبي مستديم وقياس حرارة الطلاب والتشديد علي ارتداء الكمامة لجميع الحضور من طلاب ومراقبين  وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج من اللجان أو أمام مبني الامتحانات وقد تم ذلك بمتابعة دقيقة.

وأضاف الدكتور أحمد رجب ، أن الامتحانات النهائية تعقد بنظام  الامتحانات النهائية بنظام البابل شيت، منوها بأنه تم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة .
 

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عميد آداب القاهرة : عقوبات حالات الغش من خلال مجلس تأديب

كما كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات طلاب اللائحة القديمة قبل العام الدراسى ٢٠١٣ - ٢٠١٤ .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى ، إن امتحانات اللائحة القديمة ستعقد بعد امتحانات طلاب الليسانس خلال شهر يوليو، مؤكدا أنه على من يرغب فى الالتحاق بدور يوليو سرعة ملء البيانات الموجودة على هذا الرابط  هنا :

كما كشف الدكتور محمود السعيد عميد سياسة واقتصاد القاهرة  ، عن عدد الطلاب المعتذرين عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى . 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد ، أنه لا يوجد عدد كبير من الطلاب قاموا بتقديم اعتذار عن الامتحانات خاصة أن الكلية تعقد الامتحانات أونلاين على المنصة الالكترونية لجامعة القاهرة 

جامعة القاهرة تواصل الامتحانات للأسبوع الثالث


تواصل جامعة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها في إطار خطة شاملة أعدتها الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وبناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، اليوم بـ جامعة القاهرة ، بكليات التجارة (الفرقة النهائية)، كلية الآداب (الفرقة النهائية)، كلية الآثار (الفرقة الأولي)، كلية التخطيط الاقليمي والعمراني (الفرقة الأولى والثالثة)  بنظام Online، كلية التربية النوعية (الفرقة الثانية والثالثة)، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (الفرقة الأولي)، كلية الصيدلة (الفرقة الثانية)، كلية التمريض (الفرقة الأولي)
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات سير انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى  في الكليات تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

ووجه الدكتور محمد  عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب لـ امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

 

عميد سياسة واقتصاد القاهر جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور أحمد رجب رئيس جامعة القاهرة

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