أستاذ علم نفس: قانون فصل الموظف الحكومي المتعاطي للمخدرات الأول من نوعه في الدول العربية

قال الدكتور هشام جمعة ، أستاذ علم النفس ، إن قانون فصل الموظف الحكومي في حال تعاطيه المخدرات ، هو الأول من نوعه في الدول العربية .

وأضاف الدكتور هشام جمعة ، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن القانون يشمل جميع العاملين في الجهاز الإداري ، إلى جانب المتعاملين مع الجهاز الإداري ، من القطاع الخاص .

ومن جانبه قال لدكتور نبيل حسن ، أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة، إن تزايد مشكلة تعاطي المخدرات ، أحد أسباب إصدار قانون للتعامل مع الموظف حال تعاطيه. معقبا "زادت بصورة حادة في المجتمع".

ولفت حسن أن القانون ينص أنه في حالة تعيين مسؤول حكومي لموظف ما، على الرغم من تعاطيه مواد مخدرة ، فإنه يتم توقيع عقوبة على المسؤول أقصاها السجن 3 سنوات، أو غرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.

وتابع أن القانون يشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري إضافة إلى جانب المتعاملين بالكامل مع الجهة الإدارية ، سواء شركات خاصة أو مستشفيات خاصة.