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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

صدى البلد

تابع الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم انتظام سير العملية الامتحانية  لشهادة الدبلومات الفنية ( ‏زراعى ، صناعى، تجارى ، فندقى ) للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١  ‎وذلك بصحبة محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى ‏ومحمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية. ‏‎ 
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وتفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة الشهيد محمود أبو جمرة الفنية المتقدمة بمدينة بورفؤاد مشددا على الإلتزام التام بالإجراءات ‏الإحترازية والتدابير الوقائية من إستخدام أجهزة الكشف الحرارى أثناء دخول الطلاب وإرتداء الكمامات للمعلمين والطلاب ‏وإستخدام المطهرات ومواد التعقيم التى وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما شدَّد على حظر إستخدام الهاتف ‏المحمول أو حيازته داخل اللجان وفقا للتعليمات الوزارية المنظمة لذلك.‏

وأكد وكيل الوزارة أن لجنة مدرسة الشهيد محمود أبو جمرة الفنية المتقدمة بها ٢١٢ طالبا و طالبة موزعين على ١٨ لجنة فرعية أدوا ‏امتحان شهادة الدبلومات الفنية فى المواد التخصصية و الرياضيات التخصصية مشيرا إلى أن الامتحانات تجرى فى أجواء تتسم ‏بالهدوء دون ظهور حالات إشتباه بفيروس كورونا المستجد أو أى مشكلات تعوق سيرها.‏

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير الإدارة وكذلك غرفة عمليات مركزية بديوان ‏المديرية للمتابعة الشاملة للامتحانات وتلقى الشكاوى وتذليل أى عقبات قد تطرأ أثناء الإمتحانات فورا متمنيا التوفيق لجميع ‏الطلاب.‏

يُذكَر أن عدد المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية ببورسعيد بلغ ٤٩١٠ طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام ٢٥ لجنة فرعية ‏وكان تعليم بورسعيد  قد قام بتجهيز عدد ٩ إستراحات  بالإدارات التعليمية الخمسة للسادة الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان ‏منها ٣ استراحات  للسيدات و ٦ للرجال ، وتم تجهيزها على أعلى مستوى وتم توفير سبل الراحة بها بما يليق بالقائمين على ‏العملية الامتحانية. ‏

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