وكيل تعليم بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تابع الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم انتظام سير العملية الامتحانية لشهادة الدبلومات الفنية ( ‏زراعى ، صناعى، تجارى ، فندقى ) للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ ‎وذلك بصحبة محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفنى ‏ومحمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية. ‏‎

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وتفقد وكيل الوزارة لجنة مدرسة الشهيد محمود أبو جمرة الفنية المتقدمة بمدينة بورفؤاد مشددا على الإلتزام التام بالإجراءات ‏الإحترازية والتدابير الوقائية من إستخدام أجهزة الكشف الحرارى أثناء دخول الطلاب وإرتداء الكمامات للمعلمين والطلاب ‏وإستخدام المطهرات ومواد التعقيم التى وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما شدَّد على حظر إستخدام الهاتف ‏المحمول أو حيازته داخل اللجان وفقا للتعليمات الوزارية المنظمة لذلك.‏

وأكد وكيل الوزارة أن لجنة مدرسة الشهيد محمود أبو جمرة الفنية المتقدمة بها ٢١٢ طالبا و طالبة موزعين على ١٨ لجنة فرعية أدوا ‏امتحان شهادة الدبلومات الفنية فى المواد التخصصية و الرياضيات التخصصية مشيرا إلى أن الامتحانات تجرى فى أجواء تتسم ‏بالهدوء دون ظهور حالات إشتباه بفيروس كورونا المستجد أو أى مشكلات تعوق سيرها.‏

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير الإدارة وكذلك غرفة عمليات مركزية بديوان ‏المديرية للمتابعة الشاملة للامتحانات وتلقى الشكاوى وتذليل أى عقبات قد تطرأ أثناء الإمتحانات فورا متمنيا التوفيق لجميع ‏الطلاب.‏

يُذكَر أن عدد المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية ببورسعيد بلغ ٤٩١٠ طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام ٢٥ لجنة فرعية ‏وكان تعليم بورسعيد قد قام بتجهيز عدد ٩ إستراحات بالإدارات التعليمية الخمسة للسادة الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان ‏منها ٣ استراحات للسيدات و ٦ للرجال ، وتم تجهيزها على أعلى مستوى وتم توفير سبل الراحة بها بما يليق بالقائمين على ‏العملية الامتحانية. ‏

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