متابعة الامتحان التجريبى بسيناء للعام الدراسى الجاري 2021/2020

أدى 1992طالبا وطالبة الامتحان التجريبي" محاكاة لامتحان آخر العام " اليوم الاثنين بمدارس محافظة شمال سيناء للعام الدراسي الجاري 2020/2021م.،حيث ادي الامتحانات 1733 طالبا وطالبة بالقسم العلمى علم علوم (مادة الأحياء)، و259 طالبا وطالبة علمي رياضة ( استاتيكا ) بمدارس محافظة شمال سيناء.

وتفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة مؤكدا بدء الامتحان التجريبى (محاكاه لامتحان آخر العام ) للعام الدراسى 2021/2020م

وأكد رضوان ، على سير العملية الإمتحانية بشكل منظم وفقا للمعايير الخاصة بالامتحانات وأن هذا الامتحان محاكاة لامتحان اخر العام، وطمأن لطلاب وأولياء أمورهم على سير الامتحانات بشكل طبيعي دون وجود أي شكاوي.

٣ أيام

وقال إن الامتحانات تستمر لمدة ثلاثة أيام بدءآ من اليوم الاثنين حتى الأربعاء القادم وذلك حسب الجدول المحدد.

ويبلع عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يوم الثلاثاء 2021/6/22 من القسم الأدبى 531 طالب وطالبة ، وعدد الطلاب المتقدمين للإمتحان لطلاب المنازل والدمج روم الأربعاء الموافق 23 يونيو , اثنين من الطلاب .









