عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متابعة الامتحان التجريبى بسيناء للعام الدراسى الجاري 2021/2020

حمزة رضوان يتابع
حمزة رضوان يتابع الامتحانات التجريبية بسيناء

أدى 1992طالبا وطالبة الامتحان التجريبي" محاكاة  لامتحان آخر العام "  اليوم الاثنين بمدارس محافظة شمال سيناء للعام الدراسي  الجاري 2020/2021م.،حيث ادي  الامتحانات  1733 طالبا وطالبة  بالقسم العلمى علم علوم (مادة الأحياء)، و259 طالبا وطالبة علمي رياضة ( استاتيكا ) بمدارس محافظة شمال سيناء.

وتفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، سير العملية الامتحانية بمدارس المحافظة مؤكدا بدء الامتحان التجريبى (محاكاه لامتحان آخر العام ) للعام الدراسى 2021/2020م

وأكد  رضوان ، على سير العملية الإمتحانية بشكل منظم وفقا للمعايير الخاصة بالامتحانات وأن هذا الامتحان محاكاة لامتحان اخر العام، وطمأن  لطلاب وأولياء أمورهم على سير الامتحانات بشكل طبيعي دون وجود أي شكاوي.

 

٣ أيام 

وقال إن الامتحانات تستمر لمدة ثلاثة أيام بدءآ من اليوم الاثنين  حتى الأربعاء  القادم وذلك حسب الجدول المحدد.

ويبلع  عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يوم الثلاثاء 2021/6/22 من القسم الأدبى 531 طالب وطالبة  ، وعدد الطلاب المتقدمين للإمتحان لطلاب المنازل والدمج روم الأربعاء الموافق 23 يونيو ,   اثنين من الطلاب .
 


 

txt

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بالعريش


 

الامتحان التجريبي الدراسي الجاري سيناء

ترشيحاتنا

السيسي: اتفقت مع رئيس وزراء اليونان على تشجيع تدفق الاستثمارات فى مصر

عضو زراعة النواب يكشف أهمية مشروع الربط الملاحي بين دول حوض النيل

غياب ثلاثي المنتخب الألماني عن التدريبات قبل مواجهة المجر بـ يورو 2020

عيد الأضحى 2021.. عدد أيام الأجازة وقرار الأوقاف من إقامة صلاته

يشمل الكل وفجائي..أستاذ قانون جنائي يكشف عن تحرك تجاه الموظف متعاطي المخدرات

بوتين: خطر كورونا لم يتراجع والوضع سيئ في بعض المناطق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

في تصنيع المفرقعات.. الإعدام شنقا لـ فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

بعد تصديق السيسي .. فصل الموظف من الخدمة حال امتناعه عن إجراء تحليل المخدرات المفاجئ أثناء العمل

الملء الثاني وبيع المياه لإسرائيل .. مفاجآت وزير الري عن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

فيديو

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

السيسي تبنى أفكارها.. من هي غادة والي زوجة حسن أبو الروس؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ