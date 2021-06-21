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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جراحة طارئة لمهاجم منتخب مصر وأدينيزى الإيطالى

صدى البلد

خضع صلاح رضا مهاجم منتخب مصر للشباب وأودينيزى الإيطالى لجراحة طارئة اليوم لعلاج كسر مضاعف فى عظمة الترقوة وتركيب مسامير وشرائح عقب تعرضه لإصابة قوية فى لقاء منتخب مصر والنيجر أمس .

وتعرض صلاح رضا لإصابة قوية فى الترقوة بالدقيقة 76 من مباراة مصر والنيجر فى أفتتاح كأس العرب للشباب عقب نزوله بخمس دقائق فقط ليغادر الملعب .

وأجرى صلاح رضا الجراحة تحت إشراف الدكتور أشرف محرم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم .

وحرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر على الإطمئنان على صلاح رضا عقب إجرائه الجراحة الناجحة متمنين له الشفاء العاجل .

وحقق منتخب شباب مصر مواليد 2003 فوزا مستحقا على النيجر بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما أمس الأحد باستاد القاهرة فى افتتاح البطولة العربية للشباب.

 وجاء الهدف الأول للفراعنة بطريقة عكسية بعد حوّل مدافع النيجر الكرة فى شباكه بالخطأ فى الدقيقة 25، بينما جاء الهدف الثانى بتوقيع يوسف محمد فى الوقت بدل الضائع.

كانت القرعة قد أسفرت عن المجموعات كالتالي : المجموعة الأولى تضم كلاً من مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر، والمجموعة الثانية المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي، والمجموعة الثالثة تضم كلاً من السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة تضم تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان

صلاح رضا منتخب مصر للشباب أودينيزى الإيطالى فتتاح كأس العرب للشباب محمود جابر

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