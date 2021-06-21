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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كورونا

الحل الوحيد للسيطرة والوقاية من أي سلالة كورونا.. استشارى يكشف

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور محمد المنيسى، استشارى الجهاز الهضمى، إن النسخة الأولى من سلالة فيروس كورونا وهى "الفا" التى ظهرت بإنجلترا كان تأثيرها فى زيادة عدد انتشارها عن النسخة الأولى من الفيروس بنسبة 50%.


وأضاف "المنيسي" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك سلالة سجلت بجنوب أفريقيا وكانت نسبة الانتشار أكثر من 70%، موضحا أن سلالة دلتا ظهرت بالهند، مؤكدا بأن التطعيمات فعالة فى مواجهة النسخة.


وتابع أن ما تأثر بسبب النسخة من الفيروس هى الأدوية المستحدثة، متابعا أن التحورات تحدث حينما ينتقل الفيروس من شخص إلى شخص، حيث أنه يحتاج إلى جسد جديد ليحدث التحور.


وأشار إلى أن السيطرة الوحيدة على أى جائحة هو التطعيم، لافتا إلى أنها هى التى قضت على شلل الأطفال والجدرى، وفى حال تطعيم 70% من الأشخاص من الممكن أن يحدث مناعة جماعية.
 

وفى سياق أخر، يسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" العديد من الأعراض والآثار الجانبية التي تظهر رويدًا رويدًا على المصابين بـ فيروس كورونا، فواحدة من الآثار الجانبية التي لاحظها المصابون بالفيروس هي رائحة العفن التي يشمونها.

وقد أوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة  "فلاديمير زايتسف" أن رائحة العفن التي يستشعر بها المصابون هي نتيجة التهاب الأنف، والتي تؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية الفكية، بحسب ما نشرت "روسيا اليوم".

كما أوضح الطبيب الروسي:" ان هذا الالتهاب يسبب تضخما في الغشاء المخاطي والجيوب الانفية إلى جانب تضخم في الناصور، حيث تنفتح الفتحات وتشتد هذه الرائحة الكريهة، لأن التهاب الجيوب الأنفية يزداد أكثر كل يوم".

فيما أشار "زايتسف" إلى أن رائحة العفن الكريهة تختفي بمجرد أن يتم تنظيف تلك الفتحات، وأوصى الطبيب بسرعة التوجه إلى الطبيب أو المستشفى عندما تظهر مثل هذه الأعراض.

الجهاز الهضمي سلالة فيروس كورونا فيروس كورونا سلالة دلتا التطعيم

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