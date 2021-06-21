فرص تدريب وتعيين بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه ومزايا أخرى بالإسكندرية

وزير القوي العاملة :

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اليوم وغدا قبول طلبات راغبي التدريب من أجل التشغيل بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه مدفوعة التأمينات والضرائب .

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن مديرية القوي العاملة بالإسكندرية وفرت فرص العمل في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

فرص عمل بشركة جلوبال سكيورتي

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ، أن الفرص المطلوبة للتدريب والتعيين بشركة جلوبال سكيورتي لوجيستك ، إحدى قطاعات الإنتاج الحربي علي مهنة فرد أمن ، ومشرف أمين ، ويتم التدريب علي دورة تدريبية متخصصة قبل بداية العمل ،والمرتبات تبدأ من 1500 جنيه مدفوعة التأمينات والضرائب ، وعدد ساعات العمل 8 ساعات ، بنظام الـ 3 ورديات، ويتم التوزيع بالقرب من محل السكن ، فضلا عن استلام يونيفورم ، وساعات العمل الإضافية بأجر ، بالإضافة إلي حوافز وترقيات الكفاءة والأمانة .

وأضاف مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية انه يشترط في المتقدم ألا يقل المؤهل عن متوسط ، ذكور فقط ، السن من 21 سنة وحتى 50 سنة ، إرفاق صورتين شخصيتين .

وقال مدير مديرية مديرية القوي العاملة بالإسكندرية : إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع الدكتور سيد فهمي من مصطفى كامل ، خلف نقابة الأطباء سموحة من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، وسوف يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية بعد استلام الطلبات .