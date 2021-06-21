الشارب المزدوج .. موضة جديدة للرجال.. هل تفعلها؟

يحب كثير من الرجال الاهتمام بشورابهم، وعدم حلقها بشكل كامًلا، وعلى جانب آخر يقوم بعض الرجال بتطويلها لتصبح مفتولة طبقًا لشعوب تعتبرها علامة أصيلة للرجولة، لكن انتشرت تقليعة جديدة عبر الإنترنت تعرف بموضة «الشارب المزدوج».

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية تزداد موضة «الشارب المزدوج» حول العالم وفيها يقوم الرجل بإطالة شعر وجه بحث يحصل على شاربين معًا، الأول يكون في الموقع المعتاد على الشفة العليا، بينما يأتي الثاني تحت الشفة السفلى.

وبعد تداول صور لرجال بشاربين على مواقع التواصل الاجتماعي انقسمت الآراء حول هذه الموضة خاصة بين السيدات، فمنهن من رأت أن هذا التغير في شكل الشارب يثير الإعجاب.

واعتبرت نساء آخريات أنه من سينفذ على هذه الموضة «مجنون» واصفين «الشارب المزدوج» بأنه يعبّر عن «عقدة نقص» لدى من يتبناه.

وتساءلت فتيات عن المجهود الذي سيبذله الرجال للحفاظ على هذا الشكل الغريب، فيما يتعلق بالكريمات ومستحضرات التجميل والعناية، إلى جانب المبالغ المالية التي ستدفع للحلاق الذي سيحرص على تنسيق شعر الشاربين باستمرار للحفاظ عليهما.