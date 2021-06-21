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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ صورة مع هذا التمثال.. ذا روك يحصد إعجابا واسعًا .. شاهد

دوين جونسون
دوين جونسون

نشر النجم العالمي دوين جونسون "ذا روك"، صور جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهر ذا روك، أمام تمثال فرعوني أثري وذلك من كواليس تصوير فيلمه الجديد red notice.

 

ونالت الصور إعجاب الكثير من المعجبين والجمهور والذي ظن أنه في أحد المعابد الحقيقية ولكنه غير حقيقي وتم تصنيعه للتصوير فقط. 

 

وعلق دوين علي الصورة قائلا: لا أستطيع الانتظار لمشاهدة هذا الفيلم.

 

ومن المقرر أن تدور أحداث فيلم «Red Notice» في إطار أكشن كوميدي، وهو من بطولة دوين جونسون، رايان رينولدز، جال غادوت،  وأعيد استكال تصويره بعد فترة من التوقف سببها فيروس كورونا المستجد.

 

ولد دوين دوغلاس جونسون في 2 مايو من عام 1972 في مدينة هايوارد بولاية كاليفورنيا. والده المصارع المحترف روكي جونسون ووالدته عطا مايفيا ابنه مصارع محترف أيضًا.

عاش في نيوزيلندا لفترة قصيرة والتحق بمدرسة Richmond Road الابتدائية، قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة ويدخل مدرسة Freedom High School.

كان رياضيًا وشارك في العديد من النشاطات الرياضية، كما لعب كرة القدم وكان أيضًا أحد أعضاء فريق ألعاب القوى والمصارعة في المدرسة.

 

يذكر ايضا ان شارك دوين في البرنامج التلفزيوني Saturday Night Live في عام 2000. كما كان ظهوره السينمائي الأول في فيلم المغامرة والإثارة The Mummy Returns عام 2001، والذي حقق نجاحًا جيدًا أدى إلى مشاركته في العام التالي بفيلم The Scorpion King حيث لعب دور ماثايوس. قيل أنه تلقى 5.5 مليون دولار أمريكي مقابل دوره في هذا الفيلم.

 

و في عام 2001 فاز بجائزة اختيار المراهقين عن فيلم The Mummy Returns.

 

حصل في عام 2013 على جائزة اختيار الأطفال ضمن فئة قاهر الأعداء عن فيلم الخيال العلمي Journey 2: The Mysterious Island

 

.تزوج دوين جونسون من صديقته منتجة الأفلام داني غارسيا في 3 مايو من عام 1997، وأنجبا ابنتهما سيمون أليكساندرا في عام 2001. قررا الانفصال عن بعضهما بشكل ودّي في عام 2007 بعد زواج استمرَّ عشر سنوات.

 

بعد انفصاله بدأ بمواعدة المغنية لورين هشيان، وأنجبا ابنتهما الأولى في ديسمبر من عام 2015 وولدت ابنتهما الثانية في أبريل عام 2018.

 

 

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