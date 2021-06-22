الداتا والمال.. تعهد برلماني بحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة.. وتثبيت 300 ألف عامل قريبا

تعهد برلماني بحل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة.. قريبا

مقترح برلماني بتخصيص 15% من إيراد الصناديق الخاصة لتثبيت العاملين

برلماني: تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة متوقف على "الداتا"

خطة النواب: تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة يحتاج ميزانية ضخمة



ترجع أزمة الصناديق الخاصة إلى وجود ما يقرب من الربع مليون موظف حكومي معين على الصناديق يعانون من ضعف مرتباتهم وتأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم، ما يعد إهدارا للمبدأ الدستوري بشأن المساواة بين المواطنين، حيث أن هناك زيادة في الرواتب وكذا المعاشات للمثبتين، لا يلحق بهم العمالة غير المثبتة.



وتتضمن المشكلات التي تواجه العاملين على الصناديق الخاصة، التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة للمدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، ووقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، الحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها، وحرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، ورفض التسوية للمثبتين.

تعهد برلماني

أعلن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن حل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة قريبا وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لحل الأزمة، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت في دراسة هذا الملف بشكل موسع وستواصل تحركاتها مع الجهات المعنية.



جاء ذلك خلال كلمته بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية.

إيرادات الصناديق الخاصة

بدورها قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت أزمة الصناديق الخاصة مع وزير المالية وتم الاتفاق على حصر أعداد العاملين على الصناديق وتجميع الأسماء وهو ما تم بالفعل حيث وصل عدد الموظفين إلى 300 ألف موظف.

وأضافت درويش في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة لتحديد الرؤية النهائية الخاصة بالعاملين.



وأوضحت أن لجنة القوى العاملة تنتظر رد المالية والتنظيم والإدارة بشأن رؤية الحكومة للعاملين على الصناديق الخاصة، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد اجتماع قريبا داخل اللجنة بحضور وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة لحسم هذا الملف، خاصة بعد تصريحات وزير المالية الأخيرة عن حل أزمة العاملين.

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة، أن هناك عدة اقتراحات لحل الأزمة لكنها متوقفة على رؤية الحكومة والاعتمادات المالية المخصصة للموظفين، ومنها تخصيص جزء من أموال الصناديق الخاصة لتثبيت العاملين، أو ندبهم إلى جهات حكومية آخرى على نفس درجتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم التثبيت، كما يمكن تخصيص بند مستقل خاص بهم بالموازنة لكن هذا يحتاج إلى تكلفة مالية.



واقترحت النائبة سولاف درويش، إلزام الصناديق والحسابات الخاصة بتوريد نسبة 30% من إيراداتها لحساب الخانة العامة للدولة بدلا من النسبة الحالية المقدرة بـ 15%، على أن يتم تخصيص هذه النسبة (الـ 15% الزائدة) لصالح تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة، على أن تغطي الصناديق الرابحة نظيرتها الخاسرة في توريد الإيرادات لتجنب عجز موازنة الصناديق الخاصة.

“داتا” العاملين

من جانبه، قال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تبحث تحويل العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة حتى يتمكنوا من تثبيت عقودهم، مشيرا إلى أنه هذه الخطوة تتوقف على "الداتا" الخاصة بهؤلاء العاملين، إلى جانب توفير الأموال اللازمة لهم بالموازنة.



وأوضح يحيى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة القوى العاملة أصدرت توصية للحكومة بشأن جمع "الداتا" الخاصة بعاملي الصناديق الخاصة وعرضها على اللجنة، إلى جانب عقد اجتماع مع الوزراء والمسئولين عن هذا الملف، مشيرا إلى أن عمال الصناديق الخاصة منتشرين في الكثير من الجهات الحكومية والمحليات وليسوا ضمن جهة واحدة فقط ومن ضمنهم عمال التشجير الذين يعملون بعقود مؤقتة في المحليات منذ سنوات.

ونوه النائب إلى أن أزمة العاملين على الصناديق الخاصة ليست مستحدثة بل ترجع لسنوات عديدة إلا أن العدد المتزايد للعاملين والشكاوى المتكررة دفعت البرلمان لفتح هذا الملف خلال الدورة البرلمانية السابق (مجلس النواب السابق) إلا أن حل الأزمة تأجل لعدم حضور جميع الوزراء المعنيين بالملف ومن ضمنهم وزير التنمية المحلية، إلى جانب عدم وجود داتا خاصة بالعاملين.



ميزانية ضخمة

فيما قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة يحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة خاصة في ظل كثرة أعداد العاملين على الصناديق الخاصة، الذين وصلوا إلى حوالي ربع مليون عامل، هذا إلى جانب ضم الـ 36 ألف معلم إلى الصناديق الخاصة.

وأضاف إمام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تحميل الصناديق الخاصة موازنة تثبيت العاملين عليها وكذا ربط الصناديق ببعضها لتعويض خسائر بعض الصناديق “غير منطقي”، مؤكدا أن الصناديق الخاصة منفصلة لكل صندوق جهة وإدارة تابع لها، فضلا عن ميزانية خاصة بها، لذلك لا يجوز ضم هذه الصناديق وربطها ببعضها، نظرا لاختلاف تخصصاتها.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن تخصيص بند مستقل للعامين على الصناديق الخاصة يحتاج إلى أموال طائلة، لذلك لابد من دراسة الوضع مع الحكومة والوصول إلى حل ورؤية منطقية ومدروسة لحل الأزمة وتثبيت العاملين.