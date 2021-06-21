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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بأحد الكافيهات بإدفو

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق - أرشيفية

تمكنت الأجهزة المعنية بأسوان من السيطرة على حريق اندلع بإحدى الكافيهات بشارع البحر بإدفو شمال أسوان .

وتم رفع آثار الحريق لعدم امتداد النيران إلى المنازل المجاورة ، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين ، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

 

ففي مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط تم ضبط (2) متهم وسيارة محمل عليها (150) جوال من  أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب  تزن حوالي (8) طن  ..

وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية حملة نجحت فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، من ضبط (5) متهمين وبحوزتهم (5) أسلحة نارية وكمية من البانجو  تزن (850) جرام  .

وفي مجال تنفيذ الأحكام، فقد نجحت جهود الأجهزة المعنية في ضبط 756 حكمًا، كما تم ضبط 158 حكم حبس جزئي، و 33 حكم حبس مستأنف، و 381 أحكام غرامات، و 180 أحكام المخالفات ، علاوة على ضبط 4 حالات جنايات .

أما في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 19 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 4 قضايا للمخالفات البلدية، علاوة على ضبط 3 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي ، فضلاً عن ضبط 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية.

وبالنسبة لمجال ضبط القضايا المرورية، فقد تم ضبط 569 مخالفة مرورية شملت ضبط 6 مركبة توك توك ودراجة بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفوري في 86 مخالفة، هذا بالإضافة إلى القيام بتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ، وكذا القيام بسحب تراخيص لـ 91 حالة لعدم قبول التصالح، علاوة على تحرير 127 مخالفات تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 115 مخالفة متنوعة. 

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط ( 4 ) حالات إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو وافيون و أقراص مخدرة " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الكافيهات الأجهزة المعنية

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