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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق اعتدى على مواطن حتى الموت بدار السلام

شعار النيابة العامه
شعار النيابة العامه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بضرب مواطن حتى الموت بدار السلام.

 

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وعقدت الجلسة الذي عاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض، وهشام الدرندلي و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه ، و تامر حماد. 

 

مشادة كلامية

 

وأسندت النيابة للمتهم سائق،  الذي تم معاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات تهمة ضرب المجنى عليه دون أن ينوى قتله على إثر مشادة كلامية بينهما، تطورت لشجار وسباب متبادل حتى قام العامة بإبعاده عن خصمه، وتهدئة روع الأخير لما لقاه من إهانة، إلا أن المتهم لم يكتفى بذلك وأبى أن يتركه دون إيذاء، فحمل فى يده " حجر" وذهب للمجنى عليه من جديد واعتدى عليه مستخدماً " الحجر"، مما أصاب المجنى عليه بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أذن لوفاته.

 

وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، بصحة الواقعة بأن المتهم والمجنى عليه نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب قيام المتهم بركن سيارة أمام مسكن الثانى وتعطيل حركة المرور، ما أدى لنشوب مشاجرة كلامية تطورت لشجار بالإيدى بينهما، قام على إثره المتهم باستخدام " حجر" والاعتداء على المجنى عليه ما أدى لوفاته، ولم يقصد المتهم قتله ولكن ضربه أفضى إلى موته.

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