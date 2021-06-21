سعر البيتكوين.. هبوط حاد وخسائر كبرى للمتعاملين بأشهر عملة رقمية في العالم

واصل سعر البيتكوين “العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا”، سلسلة الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجع سعر البيتكوين خلال جلسة تعاملات اليوم الإثنين، وسجل سعر البيتكوين أدنى مستوى لها منذ الخسائر التي تكبدتها في مستهل الشهر الحالي، وبعد أن انخفضت بنسبة 8.7% في الأسبوع الماضي.

سعر البيتكوين اليوم

وانخفض سعر البيتكوين اليوم “العملة الرقمية” بمقدار 1450 دولارا، بما نسبته 4.30%، ليتداول سعر البيتكوين اليوم عند مستوى 32470.3 دولار للعملة الواحدة، وهو أدنى مستوى لـ سعر البيتكوين اليوم منذ 8 يونيو الجاري حين لامست سعر البيتكوين مستوى 31 ألف دولار.

سعر البيتكوين اليوم

قيمة البيتكوين

وتشهد العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا تقلبات متنوعة خلال العامين الماضيين، فقد بدأت بالارتفاع في عام 2019 ووصلت قيمتها في ديسمبر الماضي إلى 20 ألف دولار، وواصلت اتجاهها الصعودي لتبلغ 65 ألف دولار في أبريل الماضي، إلا أنها ومنذ ذلك الحين عادت إلى التراجع.

وتدفع القيود الصينية المفروضة على العملات الرقمية "بيتكوين" في اتجاه هبوطي خلال الفترة الماضية؛ حيث تشن الصين حملة تطهير تنظيمية على قطاع العملات المشفرة الواسع الذي يقوم بعمليات تعدين، وتفرض كذلك حظرا على مواقع التعدين في مقاطعة رئيسية جنوب غرب البلاد.

قيمة البيتكوين

استخراج البيتكوين

وتحتوي معاملات استخراج بيتكوين الصينية نحو 80% من التجارة العالمية في العملات المشفرة رغم حظر التداول بها محليا منذ العام 2017، لكن مقاطعات عدة أمرت بإغلاق مواقع عمليات الاستخراج في وقت بدأت بكين استهداف القطاع.

وفي بيان للمركزي الصيني في وقت سابق اليوم، أوضح بنك الشعب الصيني أن المؤسسات المالية الكبيرة، من بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصني، وبنك التعمير، وبنك التوفير البريدي، والبنك الصناعي، ومنصة "عليباي" للدفع عبر الإنترنت، عليها أن تتوقف عن تقديم التداول، المقاصة، والتسوية للعملات الرقمية.

وعزز البيان الصيني، وما تلاها من بيانات أعلنتها كل من البنك الزراعي الصيني ومنصة "عليباي" بشأن اتخاذهم خطوات ملائمة لتنفيذ الحظر، من زيادة القلق لدى المستثمرين في العملات الرقمية من زيادة الحملة التنظيمية للسلطات الصينية، وهو ما أثر سلبًا على التداول في العملات الرقمية.

وفي سياق متصل، حذرت هيئة السلوك المالي البريطانية "إف سي إيه" الخميس الماضي مجددا من أن المتعاملين يجب أن يستعدوا لخسارة كل أموالهم، وأكدت أن الأصول المشفرة غير منظمة إلى حد كبير، وذلك بعدما أظهر بحث نشرته الهيئة ارتفاع ملكية العملات المشفرة من 1.9 مليون في العام الماضي إلى 2.3 مليون حاليًا، ووجدت الهيئة أن ما يقرب من 78% من البالغين سمعوا عن العملات الرقمية، مقارنة مع نسبة 73% قبل عام.

سعر البيتكوين .. وعمقت تراجعات سعر البيتكوين من حصيلة الخسائر اليوم الاثنين 21-6-2021 لتفقد القيمة السوقية الإجمالية لـ العملات الرقمية نحو 15% من قيمتها خلال أسبوع.

استخراج البيتكوين

سعر البيتكوين اليوم

تراجع سعر العملة المشفرة البيتكوين اليوم الاثنين بنحو 0.2% ، حيث سجل سعر القطعة الواحدة من البيتكوين 33 ألف دولار، أي ما يساوي 507,515.54 جنيه مصري

والبيتكوين هي عملة مشفرة تم اختراعها في عام 2008 من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص غير المعروفة عرفت باسم ساتوشي ناكاموتو، بدأ استخدام العملة في عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر.

كما أنها هي أول عملة رقمية لامركزية أي من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى أخر عبر شبكة بيتكوين بطريقة دون الحاجة إلى وسيط طرف ثالث.

وبيتكوين ليست العملة الافتراضية الوحيدة المتواجدة حاليًا في الأسواق الافتراضية. فقد برزت بفضل نجاحات ال بيتكوين، مجموعة متنوعة من ما يسمى ب "altcoins" أو العملات الافتراضية البديلة ذات قيمة جيدة في الأسواق.

عملة لايتكوين

إذا كان البيتكوين هو الذهب فان اللايتكوين هو الفضة، كما يقول الجميع. شهدت عملة لايتكوين شعبية زائدة في المدة الأخيرة. تستند لايت كوين على بروتوكول بيتكوين ولكن خلافا للبيتكوين، فلقد صممت اللايتكوين لجعل عملية التنقيب رخيصة نسبيا وسهلة وهي أسرع في المعاملات من البيتكوين.

سعر البيتكوين فولت اليوم

وسجلت عملة البيتكوين فولت 22.54 ألف دولار مرتفعة بنحو 1.71% خلال تعاملات اليوم الاثنين.

البيتكوين فولت

البيتكوين فولت

البيتكوين فولت Bitcoin Vault BTCV هي عملة رقمية مثل البيتكوين BTC العادي ، فهي تخضع لجميع مزايا العملات الرقمية الأخرى من التشفير واللامركزية وما إلى ذلك

ولكن أهم ما يميزها هو نظام الأمان المكون من مجموعة من الأدوات التي تتيح للمستخدمين إلغاء المعاملات بعد إرسالها في حالة وجود مشكلة أو تم إرسالها عن طريق الخطأ، والتي تستغرق 24 ساعة للتأكيد مما يعني أنه يمكن ألغيت.تكتمل المعاملة قبل 24 ساعة.

سعر البيتكوين فولت

بدأ سعر البيتكوين فولت BTCV في الارتفاع في الربع الأول من عام 2020 بعد أسابيع قليلة من انطلاقها رسميا لتسجل العملة المشفرة اعلي مستوي لها حتى نهاية شهر 3 وذلك عند مستويات 24 دولار للقطعة الواحد، وفي منتصف شهر 6 من عام 2020 ارتفع سعر البيتكوين فلوت إلى مستويات 288 دولار.

