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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن الكوسة باللحمة للشيف شربيني

طريقة عمل طاجن الكوسة
طريقة عمل طاجن الكوسة باللحمة للشيف شربيني

يعد طاجن الكوسة باللحمة من الأكلات المغذية التى تمتلك فوائد عديدة وفى نفس الوقت لها مذاق شهى لامثيل له.

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الكوسة باللحمة بخطوات الشيف شربيني مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير طاجن الكوسة باللحمة


لحم مكعبات 

ثوم 

بصل 

كركم بودرة 

زعفران

 جزر 

كوسة

زنجبيل بودرة

 قرفة 

كرات 

كزبرة خضراء

 كرفس

 مرقة

 زيت ذرة 

ملح 

فلفل أسود 


طريقة عمل طاجن الكوسة باللحمة


* قطعي البصل مكعبات كبيرة ثم ضعيه في طاسة بها زيت على الناروأضيفي الزنجبيل البودرة والكركم والقرفة ثم ضيفي مكعبات اللحم

* اجرشي الكرفس والكرات والجزر وضيفيهم الى الطاسة ثم قطعي الكوسا قطع كبيرة ثم ضيفيها مع قليل من الماء واتركيها لتغلي

* ضيفي ملح وفلفل ثم سخني طاجن الفرن الفخار في الفرن ثم ضعي فيه الخليط ,ادخليه فرن ساخن ليكمل نضجه ثم قدمي طاجن الكوسة باللحمة.

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