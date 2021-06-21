عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقادير عمل بط بصوص البرتقال و أرز بسمتى ..شاهد

بط روستو بصوص البرتقال
بط روستو بصوص البرتقال

قدمت الشيف "نورهان ميشيل " ، خلال برنامج "سفرة دايمة "، المذاع على فضائية " صدى البلد " ، طريقة عمل  “بط روستو بصوص البرتقال ”.

 

مقادير الوجه :

زبدة وعسل وصويا صوص 
ملح وفلفل 
 

صوص البرتقال :
ثوم فريش و زبدة و عصير برتقال

 

مقادير أرز بالقرفة والمسكرات


2 كوب ملعقة سكر 
2 كوب ونصف ماء 
كوب ونصف أرز بسمتى 
معلقة كبيرة قرفة 
5 اعواد قرفة وزبدة وزينب ولوز

 

طريقة التحضير:
-إغسلى البطة وأزيلى الدهون الزائدة بالماء ونصف كمية الملح.

بعدها ضعى البطة في إناء كبير مملوء نصفه بالماء أضيفى إليه باقي الملح والخل وعصير الليمون وإتركيها لمدة نصف ساعة ثم أشطفيها بالماء جيدا .
-ضعى حلة كبيرة على النار مملوءة بالماء والتوابل وخضروات السلق وإتركيها حتى تغلي، عند الغليان ضعى البطة وهدى النار عند غليان الماء مرة أخري وإتركى البطة حتى يتم سلقها.
-سخنى الفرن على درجة 180 وبطنى صينية فرن بورق فويل.
-ضعى 5 فصوص من أرباع البرتقال داخل البطة أربطى بخيط الأوراك.
 

-ضعى 2 ملعقة كبيرة صويا صوص، وأدهنى البطة تحت الجلد ثم ضعيها (الصدر للأسفل) في صينية الفرن وتوضع في الفرن لمدة 10 - 15 دقائق ثم تقلب ويعاد دهنها بمزيج البرتقال وتعاد للفرن لمدة 10- 15 دقائق إضافية.


-توضع المرقة على النار لمدة 5 دقائق. يتم عصر الكمية المتبقية من ارباع البرتقال في سلطانية ويضاف إليها نشا الذرة وتخلط جيدا، ثم توضع على النار مع المرقة ويضاف إليها قشر البرتقال والسكر البني وتترك حتى تصل إلى القوام المطلوب مع التقليب المستمر، ثم يضاف إليها ملعقة صويا صوص.
 

-يقدم البط بعد إنتهاء تسويته في الفرن ويقدم الصوص في طبق منفصل.

بط روستو صوص البرتقال أرز بالقرفة

ترشيحاتنا

حكم هجر الأب الذي يسحر أبناءه ويستعمل الدجل عليهم؟ الإفتاء ترد

من خلال 22 بنكا.. موعد إطلاق مبادرة التمويل العقاري الخاصة بـ الإسكان الإجتماعي

جانتس: السلطة الفلسطينية هي عنصر اعتدال وما حدث بغزة لن يتكرر

5 لاعبين.. الأهلي يسيطر على التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا

الكويت: وقف حكم السجن بحق ضابطين في قضية "تسريبات أمن الدولة"

ننشر حيثيات المحكمة في قضية فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عضو الزمالك عن فرجاني ساسي: غالبا وقع لـ نادٍ آخر.. وندرس تكريمه

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

نجاة لاعب النادي الأهلي السابق من الموت

الزوجة الخائنة.. ضبطها زوجها في أحضان عشيقها ..والنيابة أخلت سبيلها

في تصنيع المفرقعات.. الإعدام شنقا لـ فني هندسي بمجلس وزراء الإخوان .. شاهد

أمير توفيق يكشف قيمة التعاقد مع ديانج

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر

الملء الثاني وبيع المياه لإسرائيل .. مفاجآت وزير الري عن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل .. خطوة بخطوة

في اليوم العالمي للأب 2021.. نصائح صحية للآباء للحفاظ على صحتهم

في عيد الأب.. 5 نصائح للحفاظ على صحتهم وتجنب الأمراض

امرأة في حالة ذعر بعد عثورها على قتيل تحت السجادة.. فيديو

فيديو

فيديوجراف.. تحذير من عادة خاطئة.. لا تترك باب غرف الأطفال مفتوحا

تحذير من تناوله.. حقيقة احتواء القرموط على سموم

حبس وغرامة.. الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم

فيديو جراف | سرطان الجلد .. عارضة أزياء تحكي معاناتها مع المرض

المزيد

ساحة رأي

دعاء علي تكتب: مدارس السوشيال ميديا للجميع

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ