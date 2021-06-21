مقادير عمل بط بصوص البرتقال و أرز بسمتى ..شاهد

قدمت الشيف "نورهان ميشيل " ، خلال برنامج "سفرة دايمة "، المذاع على فضائية " صدى البلد " ، طريقة عمل “بط روستو بصوص البرتقال ”.

مقادير الوجه :

زبدة وعسل وصويا صوص

ملح وفلفل



صوص البرتقال :

ثوم فريش و زبدة و عصير برتقال

مقادير أرز بالقرفة والمسكرات



2 كوب ملعقة سكر

2 كوب ونصف ماء

كوب ونصف أرز بسمتى

معلقة كبيرة قرفة

5 اعواد قرفة وزبدة وزينب ولوز

طريقة التحضير:

-إغسلى البطة وأزيلى الدهون الزائدة بالماء ونصف كمية الملح.

بعدها ضعى البطة في إناء كبير مملوء نصفه بالماء أضيفى إليه باقي الملح والخل وعصير الليمون وإتركيها لمدة نصف ساعة ثم أشطفيها بالماء جيدا .

-ضعى حلة كبيرة على النار مملوءة بالماء والتوابل وخضروات السلق وإتركيها حتى تغلي، عند الغليان ضعى البطة وهدى النار عند غليان الماء مرة أخري وإتركى البطة حتى يتم سلقها.

-سخنى الفرن على درجة 180 وبطنى صينية فرن بورق فويل.

-ضعى 5 فصوص من أرباع البرتقال داخل البطة أربطى بخيط الأوراك.



-ضعى 2 ملعقة كبيرة صويا صوص، وأدهنى البطة تحت الجلد ثم ضعيها (الصدر للأسفل) في صينية الفرن وتوضع في الفرن لمدة 10 - 15 دقائق ثم تقلب ويعاد دهنها بمزيج البرتقال وتعاد للفرن لمدة 10- 15 دقائق إضافية.



-توضع المرقة على النار لمدة 5 دقائق. يتم عصر الكمية المتبقية من ارباع البرتقال في سلطانية ويضاف إليها نشا الذرة وتخلط جيدا، ثم توضع على النار مع المرقة ويضاف إليها قشر البرتقال والسكر البني وتترك حتى تصل إلى القوام المطلوب مع التقليب المستمر، ثم يضاف إليها ملعقة صويا صوص.



-يقدم البط بعد إنتهاء تسويته في الفرن ويقدم الصوص في طبق منفصل.