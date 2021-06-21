فى ذكرى ميلاد عبد الحليم حافظ ..قبل يد أم كلثوم ليصالحها بعد خلاف 5 سنوات والوسادة الخالية سر غضب فايزة أحمد منه .. صور وفيديو

يحتفى موقع "صدى البلد" بذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والتى تحل اليوم ، حيث يعد عبد الحليم حافظ نموذجاً للفنان الناجح الذى استطاع أن يترك ارثاً من الأغانى التى تظل عالقة فى أذهان الجمهور حتى يوماً هذا، يتوارثه جيلاً بعد جيل.

كان يعتقد أن هناك خلافات حادة بين عبد الحليم وأم كلثوم، ولكن الأمر لم يتعد كونه سوء تفاهم حدث مع الفنان عبد الحليم حافظ؛ جعلهما فى حالة خصام لمدة 5 سنوات.

جاء الخلاف بسبب تعاقد كل من أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، على إحياء إحدى الحفلات الرسمية، وقد طلبت "كوكب الشرق"، بأن تصعد إلى المسرح أولًا؛ لتستمر فى أحيائه وعرض فقراتها حتى ساعة متأخرة من الليل، وهو ما أغضب "عبد الحليم"، وعلّق فى الميكروفون قائلًا: "على ما يبدو أنه مقلب"؛ وهو ما أثار غضب كوكب الشرق ليستمر الخلاف خمس سنوات، إلى أن تصالحا فى إحدى الحفلات بعدما قبل عبد الحليم حافظ يدها.

الوسادة الخالية سر خلاف عبد الحليم وفايزة :

أما فايزة أحمد فقد كشف الإعلامى عمر بطيشة كان واحدًا من الذين أجروا عددا من الحوارات مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن حقيقة وجود خلافات بين العندليب الاسمر والفنانة فايزة أحمد وزوجها الملحن محمد سلطان ،حيث أكد أنه حين سأل العندليب فى أحد الحوارات عن سر عدم تعاونه مع محمد سلطان، طلب منه الانتقال إلى السؤال التالى دون أن يجيب.

وتابع " عمر بطيشة "، أنه وضع أغنية لـ فايزة أحمد بعد هذا السؤال خلال المونتاج ، وحين علمت مديرته هذا الأمر طلبت منه إبلاغ عبد الحليم بهذا الفعل حتى لا يغضب.

واستكمل عمر بطيشة حديثه ، أنه كان لا يوجد خلاف بين فايزة أحمد وعبد الحليم كما يروج البعض ، ولكن كانت هناك منافسة فنية ، حتى أن فايزة أحمد بعد وفاة عبد الحليم بكت وهى تغنى إحدى الأغاني حزنًا على العندليب.

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وكشفت فايزة أحمد فى تصريحات تليفزيونية مع الفنان القدير سمير صبرى قصة هذا الخلاف قائلة: "حدثت بيني وبين حليم مشاكل كثيرة، لكنه كان شديد الذكاء وبارعا في احتواء أي خلاف مهما كانت حدته".

وتابعت: اختلفت معه بسبب فيلم "الوسادة الخالية" إذ تم الاتفاق على إذاعة أغنية "أسمر يا أسمراني" ضمن أحداث الفيلم، وأخبرتني الشركة المنتجة أنه سيتم الاستعانة بالأسطوانة فقط، ولن أظهر في الأحداث".

استكملت حديثها: "فوجئت عند عرض الفيلم بالاستعانة بممثلة تشبهني، ووضع لها المخرج لقطات من بعيد، وغضبت جدا وعندما وجهت للعندليب اللوم قال لي: بصراحة شديدة قلت إن فايزة أكبر من الظهور في مشهد صغير، وأن قيمتها أكبر من ذلك، وانتهى الخلاف باعتذاره".

الفنانة قايزة أحمد



