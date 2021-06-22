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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

صدى البلد

تصريحات وزير الري بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا وأثره الكارثي على كلٍ من مصر والسودان كانت هي محور لقاء الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الإعلامي خيري رمضان على شاشة "القاهرة والناس" في برنامج "حديث القاهرة" ليلة أمس. 

تصريحات وزير الري

وزير الري تحدث عن فترة عمله مستشارًا لمنظمة تعمل في إثيوبيا قائلا إنه جرى التخطيط لإنشاء أول مشروع متعدد الأغراض على النيل الأزرق، بالتنسيق بين مصر والسودان وجنوب السودان و إثيوبيا ، إلا أن إثيوبيا فاجأت الجميع في 2011 وأعلنت بشكل أحادي عن بناء سد غير معلن التفاصيل دون الرجوع لدولتي المصب أو إلى حتى إلى الاتفاقية.

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مشاكل سد النهضة

ضمن تصريحات وزير الري أيضًا ما قاله بأن السد كان مخططا تشغيله في 2014، وأن دراسته الفنية غير مكتملة، مؤكدًا أن هناك مشاكل فنية في سد النهضة ودرجة أمانه وكفاءته.

فيضانات السودان

وزير الري قال إن إثيوبيا تسببت في جفاف وفيضانات بالسودان وتلوث مياهه في سنة واحدة، وأن إثيوبيا تتعنت في مفاوضات سد النهضة لعدم ثقتها في نفسها، وأن الأخيرة هربت من اتفاق واشنطن التي كادت تصل إلى مرحلة التوقيع، وتريد دائمًا البدء في المفاوضات من النقطة الأولى. 

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وذكر أن إثيوبيا حجزت المياه عن السودان وكان يمكن تأجيل هذا الملء الأول، وحينما فتحت إثيوبيا البوابات السفلى للسد تسببت في فيضانات وتلويث مياه السودان.

قضية سد النهضة 

وأكد أن قضية أزمة سد النهضة المياه هي القضية التي تشغل الشعب المصري حاليا، ويجب ألا نستخدم كلمة "اطمئنان" في هذه اللحظات، موضحًا أنه يجب أن نشعر بالقلق الصحي الذي يجعلنا نعرف المشكلة، وهي نقص المياه نتيجة سد النهضة وتغيرات مناخية في ظل الزيادة السكانية بمصر. 

وأضاف زير الري أن مصر لم تدخل دائرة حروب المياه، وأن تكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب، حيث إن الحرب دائمًا تنتهي بسلام في النهاية لكن بعد تكلفة عالية، ولابد من العمل على تجنب ويلات حرب المياه. 

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وللمزيد حول تصريحات وزير الري بشأن سد النهضة وتأثيره على مصر وبيع إثيوبيا المياه إلى إسرائيل شاهد الفيديوجراف التالي: 

سد النهضة اثيوبيا وزير الري تصريحات وزير الري مصر

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