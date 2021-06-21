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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

5 جامعات بروما تفتح أبوابها للمصريين راغبي الدراسة بالخارج .. تفاصيل

المنح والبعثات
المنح والبعثات

 فتحت عدد من الجامعات بايطاليا أبوابها للمصريين من خلال بعض المنح والبعثات التي أعلنت عنها من خلال وزارة التعليم العالي.

يأتي هذا في إطار التعاون الكبير بين مصر والعديد من الدول التي تعلن من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالأخص قطاع البعثات، عن العديد من المنح والبعثات التي تقدمها للطلاب المصريين واعضاء هيئة التدريس لاستكمال دراستهم بالخارج. 

 منح مقدمة من جامعة تورينو 

أفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة  الدراسات بتورينو قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للإلتحاق ببرنامج الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022، حيث أن اخر موعد للتقديم : 18 يونيو2021 فى تمام الساعة 12 بعد الظهر بالتوقيت الصيفى لأوربا الوسطى، و للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

 

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إعلان عن منح من جامعة الدراسات ببافيا

وأكد المكتب الثقافى المصرى  بروما أن جامعة  الدراسات بميلانو قد فتحت باب التقدم للتسجيل لمنح دراسية للحصول على الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022 بالتخصصات التى تقوم الجامعة بتدريسها على النحو المعلن عنه فى شروط التقدم.

 

وأوضح أن آخر موعد للتقديم  24 يونيو 2021  فى تمام الساعة الخامسة مساءً  بتوقيت وسط أوربا، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني ، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.


إعلان عن منح مقدمة من جامعة ميلانو

أفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة الدراسات بميلانو قد أعادت فتح باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح للحصول على الدكتوراه فى العديد من المجالات العلمية على النحو المعلن عنه  للعام الأكاديمى 2021/2022.

 

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني ، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 

منح مقدمة من Università degli Studi di Sassari بروما 

 

أفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة  ساسارى بساردينيا قد فتحت باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح للحصول على الدكتوراه فى العديد من المجالات العلمية على النحو المعلن عنه للعام الأكاديمى 2021/2022، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.


منح مقدمة من جامعة الدراسات بتريستى بروما

وأفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة الدراسات بتريستى قد أعادت فتح باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسية للعام الأكاديمى2021/2022 للحصول على الدكتوراه بالتخصصات التى تقوم الجامعة بتدريسها .

ويأتي آخر موعد للتقديم : 7 يونيو 2021 الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت روما، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني .

 

وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

التعليم العالي إيطاليا البعثات المنح روما المكتب الثقافى المصرى

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