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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يتفقد الإمتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة

صدى البلد

تفقد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الإمتحان التجريبى الثالث لطلاب الصف الثالث الثانوى ‏العام بمدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات، وذلك لمتابعة إنتظام سير الإمتحان التجريبى لطلاب الشهادة الثانوية العامة ‏ورصد أى ملاحظات برفقة محمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية و غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية.‏

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه التجربة تهدف إلى تعريف الطلاب على لجانهم الإمتحانية النهائية، والحصول على رقم الجلوس، ‏بالإضافة إلى إختبار الشبكات الداخلية والخوادم وتدريب الطلاب على النظام الورقى الجديد "البابل شيت" بالإضافة إلى فهم ‏طبيعة الأسئلة الجديدة‎.‎
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وقال وكيل تعليم بورسعيد  أن طلاب الصف الثالث الثانوى بلجنة مدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات قد أدوا الإمتحان التجريبى فى مواد ‏الأحياء والرياضيات التطبيقية " الإستاتيكا " وذلك لطلاب الشعبة العلمية الكترونيا وورقيا أمام ٢٢ لجنة فرعية 

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وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن اللجنة ‏تضم ٣ مدارس هى بورفؤاد الثانوية للبنات والراعى الصالح الخاصة و مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة بإجمالى عدد ‏‏٣٠٦ طالبا وطالبة مشيرا إلى تغيب ١٣ طالبا وطالبة عن أداء الإمتحان فى هذه اللجنة.‏

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قناة السويس الثانوية العامة الرياضيات الصف الثالث الثانوي الشهادة الثانوية العامة الامتحان التجريبي البابل شيت بورفؤاد

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