وكيل تعليم بورسعيد يتفقد الإمتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة
تفقد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الإمتحان التجريبى الثالث لطلاب الصف الثالث الثانوى العام بمدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات، وذلك لمتابعة إنتظام سير الإمتحان التجريبى لطلاب الشهادة الثانوية العامة ورصد أى ملاحظات برفقة محمود بدوى مدير إدارة بورفؤاد التعليمية و غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية.
وأوضح وكيل الوزارة أن هذه التجربة تهدف إلى تعريف الطلاب على لجانهم الإمتحانية النهائية، والحصول على رقم الجلوس، بالإضافة إلى إختبار الشبكات الداخلية والخوادم وتدريب الطلاب على النظام الورقى الجديد "البابل شيت" بالإضافة إلى فهم طبيعة الأسئلة الجديدة.
وقال وكيل تعليم بورسعيد أن طلاب الصف الثالث الثانوى بلجنة مدرسة بورفؤاد الثانوية للبنات قد أدوا الإمتحان التجريبى فى مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية " الإستاتيكا " وذلك لطلاب الشعبة العلمية الكترونيا وورقيا أمام ٢٢ لجنة فرعية
وأضاف وكيل تعليم بورسعيد أن اللجنة تضم ٣ مدارس هى بورفؤاد الثانوية للبنات والراعى الصالح الخاصة و مدرسة هيئة قناة السويس الخاصة بإجمالى عدد ٣٠٦ طالبا وطالبة مشيرا إلى تغيب ١٣ طالبا وطالبة عن أداء الإمتحان فى هذه اللجنة.