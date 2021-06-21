شباب المحافظات الحدودية يناقشون سُبل تدعيم الهوية المصرية وتحديات الأمن القومي

ناقش شباب المحافظات الحدودية المشاركين بالقمة الشبابية الثانية لمراكز شباب مصر سُبل تدعيم الهوية المصرية خلال الجلسة الرابعة، والتي جاءت بعنوان "شباب مصر وتدعيم الهويةالمصرية"، ضمن فعاليات القمة والتي يتم تنفيذها من خلال الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، تحت شعار "الشباب وريادة الأعمال والأمن القومي"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وبالتنسيق مع الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، والتي تستمر فعالياتها حتي ٢٤ يونيو الجاري بمحافظة مطروح.

أدار الجلسة الدكتور عمر وكوك عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وخريج البرنامج الرئاسي، حيث تناول مفهوم الهوية وعلم المصريات، ومفهوم الوطنية والوطن، والعوامل التي اثرت في تشكيل الشخصية المصرية علي مر التاريخ، ودور القوة الناعمة وتأثيرها علي الدول، وطرق مجابهة القوة الناعمة، واستعرض بعض نماذج القوة الناعمة في دول العالم.

وتتضمن القمة محاور عدة منها ريادة الاعمال ، ثقافة التنمية ، ثقافة التطوع ، وتحديات الامن القومي، بالاضافة الي ماتتضمنه القمة من ورش عمل بين الشباب المشارك من مراكز الشباب حول ما يمكن ان يقدمه المشاركين من أفكار ومبادرات من شأنها ان تسهم في تنمية مراكز الشباب بمختلف المحافظات الحدودية.



تهدف القمة إلي اشراك شباب المحافظات الحدودية في تفعيل استراتيجية تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتعريف شباب مراكز الشباب بمفهوم ريادة الاعمال وادرة الاعمال والمشروعات وخدمة المجتمع وثقافة التطوع ، بهدف اشراك الشباب في مواجهة المشاكل الاجتماعية، وتحصين شباب مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية بالوعى السياسي والأمني، وتنمية الوعي لدى شباب مراكز الشباب بمفهوم المجتمعات التشاركية المستدامة، وتفاعل شباب مراكز الشباب بايجابية وتشبيك رؤاهم، وتدشين لغة حوارية بين شباب مراكز الشباب لتحقيق طفرة نوعية يكون لها انعكاسات إيجابية على مراكز الشباب، وتأهيل شباب المحافظات الحدودية لعضوية مجالس إدارات فروع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالمحافظات، بالاضافة إلى تقديم توصيات قابلة للتنفيذ تستهدف تنمية مراكز الشباب بالمحافظات الحدودية.



يشارك في القمة الشبابية الثانية 100 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب من المحافظات الحدودية (شمال سيناء – جنوب سيناء –مطروح – البحر الأحمر – اسوان – الوادي الجديد)في المرحلة السنية من (20 – 30) عاما.

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