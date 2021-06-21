بعد إصابة عماد متعب بمرض غامض.. أضرار ممارسة الرياضة

يصاب بعض الرياضين بمشاكل صحية ناتجة عن وقوعهم ضحية لـأضرار ممارسة الرياضة التى لا ينتبه لها الكثير من الرياضين فى بداية حياتهم.

ومن أهم أضرار ممارسة الرياضة بشكل يومي أو مكثف، أنها تحدث مجموعة كبيرة من التغيرات فى الجسم تجعله فريسة سهلة للأمراض، وقد يكون هذا أحد العوامل التى ساهمت فى إصابة لاعب كرة القدم الشهير عماد متعب بمرض شديد لكنه لم يفصح عنه بعد.

ونعرض لكم أبرز أضرار ممارسة الرياضة بشكل خاطئ، وذلك وفقا لما جاء " trainingpeaks" .

التمرين يؤذي القلب

في إحدى الدراسات أظهر نصف الرياضيين علامات تليف أو تندب في أنسجة القلب، مقارنة بأي من الضوابط غير الرياضية المطابقة للعمر، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي التآكل والتلف لسنوات من التدريبات الشاقة أو تمارين التحمل إلى إضعاف عضلات القلب مما يعرضك لعدم انتظام ضربات القلب البطيني ونبض القلب المتقطع.

اضطرابات إدراك الجسم

اضطراب تشوه الجسم هو اضطراب نفسي تشعر فيه بقلق مفرط بشأن وجود خلل محسوس في ملامحك الجسدية مثل أن تكون عضلات الذراع أو الساق صغيرة أو أن محيط الخصر لديك ليس نحيفًا بدرجة كافية.

يمكن أن يؤدي هذا إلى تمرين ثقيل واللجوء إلى كمال الأجسام أو الماراثون أو ركوب الدراجات أو أي نشاط آخر يستخدم نفس العضلات مرارًا وتكرارًا لمحاولة التخلص من عيوبك المتصورة حتى عندما يتعلق الأمر بإلحاق الضرر بالمفاصل أو الصحة.

وقد يؤدي ذلك إلى الإفراط في ممارسة الرياضة والإدمان في محاولة للسيطرة على الوزن أو فقدانه أو اكتساب العضلات أو نحت الجسم، فلا حرج في المظهر الجيد ، لكن لا تترك نفسك تصل لدرجة الهوس.

تسبب مرض السكري

في كثير من الأحيان يميل الرياضيين لقضاء الكثير من الوقت في المقاهي والمخابز والانخراط في الاستهلاك اليومي المزمن فى الحلوى والمخبوزات خاصة الكعك، وفي وقت لاحق من المساء بعد "يوم تدريب طويل" ، يتناولون المكرونة واللازانيا والبيتزا والمزيد من الأطعمة المحملة بالكربوهيدرات هذا بالإضافة لمشروبات الطاقة ولا يقتصر الأمر على تسبب هذه المستويات المرتفعة باستمرار من السكر في الدم في إدمان السكر وتلف الأوعية الدموية والأعصاب ، ولكنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

و مستقبلات سطح الخلية للأنسولين تصبح في النهاية أقل وأقل حساسية لمستويات الأنسولين المرتفعة التي تحاول دفع الجميع السكر الزائد في العضلات.

تدمر النظام الغذائي

سواء كنت تحاول تناول نظام غذائي أقل في المركبات الالتهابية لإدارة أمراض المناعة الذاتية أو السرطان أو تحاول اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لفقدان الوزن أو تعليم جسمك أن يأكل أقل ، أو تحاول التحول لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات كما ذكرنا سابقًا فمن الصعب جدًا تحقيق هذه التغييرات الغذائية أثناء قيامك بأنماط تمارين ثقيلة.

ممارسة تمارين مكثفة يخلق الرغبة الشديدة في تناول الطعام الذي يجعل من المستحيل التكيف مع نظام غذائي صحي ويصاب بالإحباط، وبكل بساطة ينسحب تمامًا.

تسبب الالتهاب

ومن أضرار ممارسة الرياضة بشكل خاطئ الاصابة ببعض الالتهابات حيث يؤدي تمرين التحمل لزيادة إنتاج الجذور الحرة، والتي يتم إنتاجها أثناء استخدام الأكسجين لتحويل الطاقة إلى ATP لتقلصات العضلات.

وعلى الرغم من أن التمارين البدنية المنتظمة تحمى الجسم من الجذور الحرة المضادة للأكسدة، فإن التمارين المكثفة تفعل العكس حيث يضر الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة بالبروتينات الخلوية والأغشية والجينات ويسبب الالتهابات المزمنة والجهازية.

الالتهاب المزمن له علاقة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكتات الدماغية والتصلب العصبي المتعدد والزهايمر وباركنسون والشيخوخة المبكرة.

التمرين مرهق

الغدد الكظرية عبارة عن غدتين بحجم الإبهام فوق كليتيك، وتنتج هرمونات مثل النوربينفرين والكورتيزول و DHEA والتي تسمح لجسمك بالاستجابة وإجراء تعديلات على الإجهاد البدني أو العاطفي.

إذا أصبحت شدة الأوتار وتواترها أكبر من اللازم ويمكن أن تبدأ الغدد الكظرية بالإرهاق، ويمكن أن تنضب الهرمونات التي تنتجها، مما يؤدي لاختلالات خطيرة يمكن أن تسبب مشاكل مثل هيمنة هرمون الاستروجين لدى النساء أو نقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال ، والنتيجة النهائية هي فرد متعب مرهق بشكل مزمن يعانى من انخفاض الرغبة الجنسية، وعيون متهالكة، ووجه مجهد، وجسم دهني نحيف بغض النظر عن مقدار التمارين التي يمارسونها.

تمرين يضر المفاصل

وتعد آلام المفاصل من أضرار ممارسة الرياضة التى تصيب عدد مكبير ممن يمارسون التمارين المكثفة، ونظرًا لأن التمرينات تسبب الإدمان فغالبًا ما ترى الرياضيين الذين يمارسون التحمل يحاولون الدفع ومواصلة تدريبهم المزمن المتكرر على الحركة بغض النظر عن السبب، في كثير من الأحيان يحدث الإضرار المستمر وانهيار مفاصل الجسم البالية والمتعبة

يرغب عدد كبير من الرياضين فى متابعة التمرين بالرغم من إصابتهم بالتهاب اللفافة الأخمصية أو متلازمة احتكاك شريط تكنولوجيا المعلومات أو التهاب أوتار الكتف مما يؤدي لتدهور حالتهم الصحية.

يسبب الشيخوخة المبكرة

يتسبب الإفرط في ممارسة التمارين تحت أشعة الشمس مباشرة في ظهور التجاعيد المبكرة، والذي تسارع بشكل كبير بسبب ضرر الجذور الحرة المذكور سابقًا في هذه المقالة ، ليس السبب الوحيد الذي يجعل الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أكثر من اللازم يبدو بالية وكبر السن.