محافظ بورسعيد يؤكد : قرب الانتهاء من مشروع ساحة مصر
أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين ، عن قرب الانتهاء من أعمال إنشاء ساحة مصر بحى الشرق ، والتى تأتى ضمن الطفرة السياحية الكبرى على أرض بورسعيد ، وخطة وضع بورسعيد على الخريطة السياحية
لفت محافظ بورسعيد الى أن "ساحة مصر" تعبر عن تاريخ مصر و جهود المصريين فى إنشاء قناة السويس الذين حفروا القناة بدمائهم الذكية ، كما تشير لواقع بورسعيد الحضارى الجديد ، والتنمية التى حققتها الدولة على أرض بورسعيد .
وأكد محافظ بورسعيد ، بأنه تم إنشاء ساحة مصر ، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ،وبما يليق مع المستوى الحضارى وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى للأبناء بورسعيد.
وشدد محافظ بورسعيد عل أن "ساحة مصر " تجمع كافة عناصر الإبهار السياحى والترفيهى الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد السياحية، بما يحقق التكامل فى التطور السياحى بالمنطقة و يجعل منها منطقة جذب لزائرى المحافظة ، ولفت " المحافظ " أن تصميم منطقة ساحة مصر تضم مناطق لاند سكيب ، وبرجولات ، ومقاعد خاصة لكبار السن ، بما يحقق مستوى حضارى وجمالى يليق بواجهة بورسعيد