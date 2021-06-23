ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

ظهر تمثال الشيطان على بعد أمتار من محافظة الإسماعيلية في مدخل أحد الشوارع.

وسادت حالة من الرعب والفزع بين الأهلي والمارة الذين تفاجأوا بظهور “شبح” على ناصية الشارع دون معرفة أي تفاصيل حوله.

تمثال الشيطان فى شوارع الإسماعيلية

يثير الرعب

الشبح الذي أثار ذعر الأهالي كان عبارة عن تمثال منحوت بدقة ومهارة لشخصية أسطورية مرعبة ممن ترتبط في الأذهان بأفلام الرعب، بينما أطلق عليه بعض الأهالي تمثال "الشيطان".



الغريب في الأمر أن الأهالي تفاجأوا بوجود التمثال الشبح دن معرفة أي تفاصيل عن مصدره أو مصممه، ولم يدل أي أحد من سكان المنطقة بوجود أي شخص له علاقة بتصميم أو وضع التمثال.

قصة تمثال الشيطان

وطالب الأهالي محافظ الإسماعيلية بإزالة الشبح في حينها، بسبب ما بثه من ذعر وخوف في نفوس مارة والأطفال.



ولمزيد من التفاصيل حول قصة تمثال الشيطان فى شوارع الإسماعيلية، شاهد الفيديو التالي..