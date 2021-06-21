لـ مريض السمنة: اِغلق شهيتك بـ هذه المادة العشبية..فيديو

قالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن أى طبيب تغذية حتى ينجح مع مريضه لابد من العمل على 3 محاور رئيسية وهي: التشخيص الجيد، والتعرف على الأسباب الخاصة بكل مريض تؤدي به إلى السمنة، وكم السعرات الحرارية التى تحتوى عليها الوجبة.

وأضافت “سهيل” ، خلال حوارها ببرنامج طبيب البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن أغلب المرضى سبب السمنة لديهم الأكل الكثير خارج المنزل ، لذلك لابد من عمل كورس يناسب الفئة العمرية للمريض .

وشددت "سهيل"، على ضرورة غلق شهية مريض السمنة بمادة عشبية آمنة على الصحة، حتى يستطيع مريض السمنة تقليل ما يتناوله من طعام بدون إجبار.

وأكدت خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة العمل على خفض السمنة بمدرسة الكميات وليس النوعيات، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال العمل على غلق شهية مريض السمنة، وبالتالي عدم منعه من تناول أي طعام، لأن غلق الشهية يُقلل ما يتناوله من طعام.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن السمنة تُزيد من الخلايا الدهنية على القلب، وهذا الأمر مضر للغاية، موضحة أن الكرش هو أخطر أنواع السمنة.