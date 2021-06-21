أبو العينين يعزي وزير شئون المجالس النيابية في وفاة والدته

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والدة السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والتي وافتها المنية اليوم.

وتقدم أبو العينين بالعزاء لوزير المجالس النيابية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلًا: «نتقدم بخالص العزاء والمواساة للسيد المستشار/ علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدة سيادته».

وتابع: «نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».