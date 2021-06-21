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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الكهرباء

لتطوير الشبكات.. الكهرباء: ضخ مليار و500 مليون جنيه استثمارات فى أسوان

الكهرباء
الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، إن وزارة الكهرباء لا تزال مستمرة فى تطوير الشبكات والخدمات الموجهة للمشتركين، مشيرا إلى أن هناك إهتماما بمحافظات الصعيد، من ضمنها أسوان.


وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى خلال السبع سنوات تم ضخ استثمارات تصل إلى حوالى مليار و500 مليون جنيه فى محافظة أسوان، شاملا تطوير الشبكات والخدمات الموجهة للمواطنين، بالإضافة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة والمصانع وغيرها.


وتابع أن هناك تحسنا كبيرا جدا بالكهرباء فى محافظات الصعيد، لافتا أن الآثار كانت سلبية جدا قبل عام 2014 بالنسبة إلى التغذية الكهربائية وتعطيلها وتعرضها للتلف.


وأكد أن الأهالى فى الصعيد الآن يستطيعون تشغيل الأجهزة الكهربائية والتكييفات، متابعا أنه بأسوان هناك المشروع الخاص بها، كما أن هناك شبكة قومية تغطى الجمهورية كلها.

وفى سياق آخر، تابع  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة  وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك ،

 ففي نطاق محافظة أسوان التابعة لنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى 545 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ابريل2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالى  1,5  مليار جنيه مقسمة كالتالي:

تطوير شبكات: (خطة طموحة – ذاتية – حياة كريمة - إحلال هوائيات) وبلغ قيمة ما تم تنفيذه لتطوير الشبكات بمحافظة أسوان خــــلال الفترة 705.6 مليون جنيه.

مبادرة حياة كريمة:

وفي إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية  للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"  والتي أطلقها  للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة أسوان لعدد (9) قرى.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري ..... الخ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة أسوان خلال الفترة حوالى 783.4 مليون جنيه.

وحول توصيل التيار الكهربائي لاستصلاح 40 ألف فدان بتوشكى أشرفت شركة مصر العليا على مشروع توصيل التيار الكهربائي لاستصلاح 40 ألف فدان بمنطقة جنوب الوادي – توشكي.
https://youtu.be/fpLb72JzQos

 

وزارة الكهرباء محافظات الصعيد أسوان ضخ استثمارات الكهرباء

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