5 لاعبين.. الأهلي يسيطر على التشكيل المثالي لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا

سيطر نجوم فريق النادي الأهلي، على التشكيل المثالي للدور نصف النهائي، ببطولة دوري ابطال افريقيا، في نسختها الجارية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي، التشكيل المثالي للدور نصف النهائي، والذي شهد تواجد 5 نجوم من الأهلي.

والخماسي هم، بدر بانون، وأكرم توفيق، حمدي فتحي، وأليو ديانج ومحمد شريف.

وجاء التشكيل المثالي لذهاب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا كالتالي:



حارس المرمى: بروس بفوما (كايزر تشيفز)

الدفاع: إلياس شتي (الترجي) - بدر بانون (الأهلي) - إريك ماتوهو (كايزر تشيفز) - أكرم توفيق (الأهلي)

وسط الملعب: جابولو بلوم (كايزر تشيفز) - حمدي فتحي (الأهلي) - أليو ديانج (الأهلي) - وليد الكرتي (الوداد)

الهجوم: محمد شريف (الأهلي) - سمير نوركوفيتش (كايزر تشيفز)

يشار إلى أن فريق الأهلي، وضع قدما في نهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حمادي العقربي في رادس يوم السبت الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي.

جاء هدف الأهلي والمباراة الوحيد، عن طريق اللاعب محمد شريف في الدقيقة 67، بعدما كسر مصيدة التسلل ونجح في مواجهة معز بن شريفية.

الأهلي كان الأفضل خلال المباراة ، حيث سيطر على مجريات اللقاء منذ البداية، رغم الضغط الجماهيري ونجح في التسجيل بالإضافة إلى إهدار العديد من الفرص.

معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، اعترف بأن فريق الأهلي استحق الفوز بالمباراة لكن لا يزال هناك شوط آخر سيلعب في مصر.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الترجي يوم السبت المقبل على ملعب السلام، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أصبح فريق الترجي أكثر فريق يتلقى هزائم من الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 مرات، يليه الزمالك في المركز الثاني بـ 6 مرات ثم توسكر الكيني وصن داونز 5 مرات.

الأهلي أيضا لم يخسر سوى لقاء واحد في آخر 5 مواجهات له على ملعب حمادي العقربي في رادس.

كما كسر فريق الأهلي سلسلة اللاهزيمة للترجي التونسي على ملعب “رادس”، حيث لم ينجح أي فريق في الفوز على بطل تونس في آخر 19 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، حيث بدأت سلسلة انتصارات باب سويقة بالفوز في باقي لقاءات نسخة 2018 بداية من لقاء النجم الساحلي في ربع النهائي ثم بريميرو دو أوجوستو الأنجولي في نصف نهائي تلك النسخة ثم الأهلي في إياب الدور النهائي.