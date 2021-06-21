عُمان توقع اتفاقية مع مؤسسة دولية للترويج للسلطنة "وجهة استثمارية عالمية"

وقعت وحدة متابعة تنفيذ الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان ٢٠٤٠"، اتفاقية تعاون، اليوم، مع مؤسسة "ذا بزنس يير" الدولية، وذلك بهدف الترويج لعُمان كوجهة استثمارية عالمية.

وتهدف اتفاقية التعاون، لإعداد تقرير مفصل عن رؤية ٢٠٤٠، ومراحل البدء في تنفيذها والتركيز على البرامج المسرعة مثل برنامج جلب الاستثمارات الخاصة وبرنامج الاستدامة المالية والبرامج الممكنة كبرنامج التحفيز الاقتصادي.

وستلتقي مجلة "ذا بزنس يير" بعدد من أصحاب الأعمال والشخصيات الاقتصادية في السلطنة التي تعمل على تنفيذ هذه الرؤية وتسليط الضوء على الخطوات التي تتخذها نحو مستقبل أكثر استدامة، وسيتضمن العدد الثامن للمجلة فصلاً خاصاً عن رؤية "عُمان 2040".

وقع اتفاقية اليوم من جانب الوحدة العُمانية، طلال بن سليمان الرحبي نائب رئيس الوحدة، فيما وقعها من جانب مؤسسة "ذا بزنس يير" أندريا تسياتشيري مديرة المكتب الإقليمي للمؤسسة في عُمان.

وقال "طلال الرحبي" إن الاتفاقية تهدف إلى الترويج للسلطنة كوجهة عالمية محفزة للاستثمار وتسهيل الأعمال المرتبطة بها، موضحاً أن الحكومة العُمانية أطلقت عدداً من البرامج الوطنية التنفيذية للرؤية كبرنامج "الاستدامة المالية"، بهدف انتهاج حزمة من السياسات والتدابير المالية الرامية لتقليل العجز المالي في الموازنة العامة للدولة وخفض المديونية مع مواءمة هذه التدابير والسياسات مع متطلبات النمو الاقتصادي، وبرنامج "جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية"، وتعد هذه البرامج الركيزة الأساسية للعمل الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة إضافة إلى البرامج الأخرى التي يتم العمل على دراستها وتطويرها.

من جانبها أكدت مديرة المكتب الإقليمي للمؤسسة العالمية في مسقط، أهمية إبراز جهود السلطنة وطموحاتها في سبيل تحقيق "رؤية 2040"، مشيرة إلى أن المجلة تتابع جميع التغييرات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بعُمان، وقالت: يجب معرفة تماشي كل هذه التطورات مع الرؤية طويلة المدى ومعرفة البوصلة الاقتصادية للسلطنة تزامناً مع البدء في تحقيق الرؤية.