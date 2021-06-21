الكويت: وقف حكم السجن بحق ضابطين في قضية "تسريبات أمن الدولة"

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، قرارا بوقف نفاذ حكم السجن الصادر بحق ضابطين برتبة عقيد أحدهما من أبناء الأسرة الحاكمة، في قضية التسريبات الأمنية بجهاز أمن الدولة.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، أن المحكمة حددت جلسة 13 سبتمبر المقبل، للنظر في الطعن بحكم الاستئناف القاضي بإدانة الضابطين، وقررت إخلاء سبيلهما، وفقا لحسابات إخبارية محلية.

وقضت محكمة الاستئناف، في مارس الماضي، بسجن الضابطين، وهما الشيخ فيصل السلمان والعقيد ناصر الطيار، لمدة 7 سنوات، وعزلهما من الوظيفة، وبرأت بقية المتهمين.

وبدأت قضية ”تسجيلات أمن الدولة“، بنشر حساب ”جنوب السرة“ لمقاطع مصورة يعود تاريخها لعام 2018، تضمنت اتهامات لرجال أمن الدولة بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمي قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“.

واستدعت هذه التسجيلات تدخلا رسميا من وزارة الداخلية، التي أمرت بتشكيل لجنة تحقيق بالتسجيلات، وإيقاف ضباط عن العمل، قبل أن تتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.